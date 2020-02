Ventimiglia: iscrizioni aperte al corso per volontari con la Croce Verde Intemelia

Iscrizioni aperte al nuovo per diventare volontario nella Croce Verde Intemelia. Un'opportunità formativa che prenderà il via il prossimo 18 febbraio. Per avere ulteriori informazioni ci si può recare presso la sede della pubblica assistenza in piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia oppure telefonando al numero 0184 35 11 75 o scrivendo una mail a info@croceverdeintemelia.com