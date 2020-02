Ventimiglia: in 30 ieri con l'associazione 'Albintimilium' per piantare 100 alberi sul Monte Pozzo (Foto)

L'associazione Albintimilium con i suoi ‘guerriglieri’ è tornata in azione, questa volta con l'obiettivo di rinverdire con 100 alberi (lecci e roverelle) una zona di Monte Pozzo.

Dopo aver ottenuto il via libera dalla Giunta comunale, nella giornata di ieri un gruppo di circa 30 guerriglieri del verde, con età compresa tra i 7 ed i 70 anni, si sono ritrovati per ‘attaccare’ una zona di Monte Pozzo (pressi di Colla Bevera). Un'iniziativa ‘Piantamola + Alberi – C02’, in una zona della città poco visitata ma davvero fantastica.

"Chi pianta un albero pianta una speranza" diceva Lucy Larcom. “Alla luce delle tragiche notizie riguardanti i vasti incendi nel mondo – sottolinea l’associazione Albintimillium - nonché i preoccupanti cambiamenti climatici, nel nostro piccolo e con l'aiuto di tutti ci è sembrato opportuno attivare iniziative a favore del verde. Una piccola azione di rinverdimento, ricordandoci che senza la vegetazione il nostro Pianeta Terra sarebbe come Marte, ovvero una sterile palla di roccia, senza vita alcuna. La nostra città, sulla costa o sulle alture risulta sempre fantastica”.