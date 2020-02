Un vero successo le speciali cene del venerdì a La Reserve di Bordighera. Questa settimana: “i carciofi in tavola”

Proseguono gli speciali venerdì de La Reserve, il ristorante sul mare blu di Bordighera.

Cenare degustando ricette tradizionali e rivisitate con il re delle verdure invernali, il carciofo, che trionfa in ogni pietanza, il venerdì diventa un'occasione ancora più speciale. Per questo 7 febbraio lo chef propone un menù elegante e perfetto sia per una cena romantica che per assaggiare diverse specialità con un unico comun denominatore: i carciofi in tavola.

Eccolo nel dettaglio:

Crudo di Carciofi ai Mandarini BIO e Palamita con Anacardi e Olive Candite

Spritz Bordigotto .. Prosecco, Cynar, Arancia, Limone e Soda ..

Sformato di Carciofi, Carciofi Croccanti e Fonduta di Parmigiano Reggiano DOP 30 Mesi

Carciofo Imbottito con Ragù di Fassona, Salsiccia di Bra e Menta

Tatin Dolce di Carciofi Caramellati e Mele con Panna e Gelato al Fiordilatte

Caffè Espresso e Cynar “.. contro il logorio della vita moderna ..”

Gli speciali menù del venerdì sono proposti al prezzo di 40 euro a persona con vini di accompagnamento inclusi. Per maggiori informazioni è possibile telefonare a La Reserve 0184 261322 o scrivere una mail lareservebordighera@icloud.com