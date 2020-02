Taggia: sopralluogo del sindaco e della giunta al cantiere della Strada per Beuzi, Conio "Tutto lascia presagire che entro fine marzo i lavori saranno terminati"

Questa mattina il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha effettuato un sopralluogo dove sta prendendo forma l'ultimo tratto della strada per Beuzi. Un'annosa questione quella legata a questa via di collegamento che servirebbe alle numerose famiglie che vivono in questa zona oggi costrette a percorrere lunghe e tortuose strade per muoversi verso il centro o tornare a casa.



Soltanto pochi giorni fa era emersa la notizia della concessione della proroga al 31 marzo per l'ultimazione dei lavori. Oggi il primo cittadino, accompagnato da tutti gli assessori, ha voluto controllare l'avanzamento dei lavori. "Ho voluto verificare l'andamento dei lavori in questo ultimo tratto di strada che sfocia nell'abitato di Beuzi. ha detto il sindaco Conio al termine del sopralluogo - Abbiamo preso atto che il tracciato nella sua larghezza totale è praticamente terminato. Stanno andando avanti le lavorazioni e tutto lascia presagire che entro i tempi della proroga concessa (fine marzo), gli stessi lavori saranno terminati. Oggi c'è la soddisfazione di vedere un’importante opera, attesa per così tanti anni che sta finalmente arrivando a compimento".

Era il 28 dicembre 2018, quando la pratica della strada aveva fatto capolino all’interno di un consiglio comunale particolarmente acceso, svoltosi di fronte ai numerosi abitanti di Beuzi che attendono questa viabilità dal 2003. Ora tutto lascia presumere che i tempi siano maturi per vedere l'opera terminata. Una volta finiti i lavori bisognerà attendere il collaudo ed a quel punto la viabilità dovrebbe essere restituita alla collettività che l'aspetta da tanto tempo.