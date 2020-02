Sanremo: con la rimozione dei bidoni gettacarte in centro scatta il piano-Festival di Amaie Energia. Ecco come sarà organizzata la differenziata in centro

La settimana del Festival di Sanremo non è solo eventi mondani, volti noti e atmosfera glamour. C’è tutta un’atra città che deve e vuole andare avanti con la vita di tutti i giorni, convivendo con un evento che da un lato porta lustro e, dall’altro, inevitabilmente sconvolge la vita dei residenti.

Tra i temi più delicati (a dire il vero non solo durante la settimana del Festival) c’è la raccolta differenziata, servizio già complesso per tutto il resto dell’anno e, per ovvie ragioni, ancor più complicato in quei giorni di grandissime presenze in città. Per questo il Comune e Amaie Energia hanno organizzato un piano di intervento in modo da rendere un servizio efficiente e che possa convivere senza troppe difficoltà con il comprensibile caos della settimana festivaliera.

Tra le disposizioni più importanti c’è, senza dubbio, la rimozione di tutti i gettacarte presenti in centro città. È una disposizione arrivata dall’alto, nel rispetto delle sempre più stringenti norme antiterrorismo internazionali. Per questo il Comune non ha potuto far altro che adeguarsi e predisporre la rimozione dei ‘cestini’ a partire da lunedì. “Faremo affidamento sulla civiltà delle persone” dice ai nostri microfoni l’assessore all’Ambiente, Lucia Artusi. D’altronde, essendo una norma predisposta dalla Questura, non c’è modo di aggirarla. L’unica sarà avere rispetto dell’ambiente e del prossimo evitando di buttare a terra i rifiuti di piccole dimensioni. E poi, da lunedì 10, tutto tornerà alla normalità.

In allegato pubblichiamo il piano di Amaie Energia per la settimana del 70° Festival di Sanremo, da lunedì 3 a lunedì 10 febbraio.