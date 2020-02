Sanremo: due studenti del Cassini alla fase finale della decima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue

Due studenti del liceo G. D. Cassini di Sanremo parteciperanno alla fase finale della decima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue, che si terrà ad Urbino il 7 e 8 Aprile 2020.

Le prove di accesso alla fase finale, iniziate lo scorso ottobre e durate circa un mese, si sono svolte su una piattaforma online realizzata dal Centro linguistico dell’Università Carlo Bo di Urbino, direttamente presso le scuole iscritte al progetto. Alla manifestazione hanno partecipato 436 scuole e 23.275 alunni.

Al termine di questa fase, sono stati selezionati i trenta migliori studenti per ognuna delle quattro lingue della competizione: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Nella selezione per la lingua inglese, Carlo Giobatta Bianchi, studente della 5 D, è risultato terzo nella graduatoria nazionale con 94 punti su 100; nella lingua francese Beatrice Giusta, studentessa della 5 E, ha ottenuto il 27° posto con 74 punti su 100.

Grazie a questi ottimi risultati, i due studenti potranno partecipare alla fase finale della manifestazione. Le semifinali si svolgeranno martedì 7 aprile. La prova consisterà in un test al computer che chiederà di rispondere in 30-40 minuti a una serie di domande a risposta multipla, per la verifica del livello di competenza linguistica secondo il quadro di riferimento europeo B2-C1, e in un colloquio di 10-15 minuti, che valuterà la capacità di ogni partecipante di conversare in lingua straniera. La somma dei risultati delle due prove determinerà una graduatoria per ogni lingua. I primi dieci studenti classificati per ciascuna graduatoria accederanno alle finali, che si svolgeranno mercoledì 8 aprile. Quest'ultima sarà una prova di scrittura creativa: richiederà infatti l'elaborazione di un testo scritto di 300 parole su un argomento proposto dalla commissione.

La somma dei risultati ottenuti nelle semifinali e nella finale darà la classifica finale per ogni lingua. (Per saperne di più: https://cndl.uniurb.it/)