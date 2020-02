Festival di Sanremo: imparare fin da bambini la sicurezza stradale, in città l'iniziativa "Stop Look & Wave"

Fa tappa a Sanremo l'iniziativa "Stop Look & Wave", un evento sulla sicurezza stradale organizzato da Volvo Trucks con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, dell’agenzia Dracma Educational, di UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica) e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Sanremo.





Per l'occasione oggi era presente l'assessore regionale Gianni Berrino che ha espresso soddisfazione a margine dell'incontro svoltosi a Pian di Poma, prima ed in piazza Borea d'Olmo, dopo. "E' un'occasione unica visto il mare di persone che vengono in città durante il Festival, per dimostrare l'impegno di Polizia Stradale per garantire la sicurezza in modo preventivo, insegnando ai bambini cosa vuol dire guidare in modo sicuro ed agli adulti cosa si prova guidando sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. Quest'anno Polizia di Stato è qui in piazza Borea d'Olmo ma nello stesso momento abbiamo un importante evento, con fondazione Volvo, sempre collegato all'educazione dei bimbi, fatto da chi tutti i giorni protegge le nostre vite e ci protegge dalle insicurezze della strada e da alcuni autisti".La responsabile marketing di Volvo Trucks ha aggiunto: "La nostra campagna globale "Stop Look & Wave" è finalizzata ad insegnare la sicurezza stradale agli utenti più piccoli della strada. Oggi sfruttiamo questa bellissima occasione perchè la sicurezza è ancora un tema perchè ci sono moltissimi morti per strada e quello che vogliamo fare è prendere i bambini e gli utenti della strada ed insegnargli come comportarsi correttamente per strada per evitare quello che purtroppo tuttora accade"."La polizia stradale è sempre presente quando si deve promuovere la sicurezza stradale perchè è un problema ed è un argomento sentitissimo. Noi facciamo incontri con i giovani e gli adulti per ricordare le norme del codice della strada e noi ci siamo sempre. - ha concluso Claudio Panzeri, assistente capo della Polizia Stradale - La testa è il sistema di sicurezza più importante che abbiamo".