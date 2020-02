"Cervo in blu d'inchiostro": grande partecipazione all'incontro con la scrittrice Simona Lo Jacono

Quinto incontro con l'autore per la rassegna "Cervo in blu... d'inchiostro". Un ciclo di appuntamenti curato da Francesca Rotta Gentile, professoressa dell’Istituto Colombo di Sanremo e promosso dall’Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo, del Comune di Imperia, del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Città di Bordighera, del Comune di Ospedaletti.



Questa sera un pubblico attento e interessato, presso l'oratorio di Santa Caterina in Cervo dove si è tenuto l'incontro con la scrittrice Simona Lo Jacono. L’autrice - magistrato e candidata al Premio Strega –ha presentato "L’albatro", Neri Pozza Editore. Ha dialogato con l’autrice la professoressa Armida Drago dell’Istituto Ruffini di Imperia.Intermezzi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio di Cervo con brani eseguiti da Sara Mascarello. Allestimento floreale Isa e Paola Fiori.



Nel romanzo si tratteggia, con sontuosa eleganza, il ritratto di una delle più importanti figure della letteratura italiana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore dalla complessa personalità e autore del celeberrimo Il Gattopardo. "Palermo, 1903. Giuseppe Tomasi di Lampedusa è un bambino solitario e contemplativo, uno di quelli che preferiscono 'la stranezza delle cose alle persone', avendo 'per compagnia solo il silenzio'. Figlio unico di una nobile famiglia siciliana, vive nello sfarzoso palazzo di via Lampedusa, circondato unicamente da adulti, dei cui discorsi, tuttavia, capisce ben poco. Un giorno, nella sua vita, arriva Antonno: nessuno si prende la briga di presentarli e i due bambini si ritrovano all’improvviso l’uno dinnanzi all’altro, Giuseppe con il completo all’inglese in gabardine blu, i pantaloni sotto il ginocchio e il gilet bordato di seta. Antonno con la camicia arrotolata, di due misure più grande, le scarpe estive, i calzettoni invernali e in testa una paglietta bucata sulla punta".

Prossimo incontro in programma venerdì 7 febbraio alle ore 17 sempre presso l'oratorio di santa Caterina in Cervo incontro con Gianrico Carofiglio che presenterà il suo ultimo libro.