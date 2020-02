Bordighera: da stamattina iniziato l'intervento del Comune alla discarica abusiva di Montenero (Foto)

Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione dei rifiuti che, nel tempo, sono stati abbandonati abusivamente nell’area di Montenero; sul luogo erano presenti il Sindaco Vittorio Ingenito e gli Assessori Marzia Baldassarre e Stefano Gnutti.

“Era assolutamente doveroso sanare una situazione divenuta ormai intollerabile: macchine, pneumatici, una roulotte abbandonata, vecchi arredi… tutto sarà portato via e smaltito in modo corretto. Vogliamo tutelare uno dei polmoni verdi della Città, una zona di grande bellezza da cui si aprono meravigliosi scorci sulla costa. Non solo: siamo assolutamente convinti che questo sito, come detto già più volte, abbia un grandissimo potenziale di sviluppo per attività outdoor, con particolare riferimento all’e-bike. Sono settori ritenuti strategici per la crescita turistica: sarebbe un errore non valorizzare questa opportunità e per questo l’Amministrazione si è attivata per la realizzazione di un bike resort con sentieri mappati e collegati con i comuni limitrofi”.

“E’ nostra volontà - continua Ingenito - che non si venga più a creare tale scempio: attueremo un controllo ancora maggiore che scoraggi con decisione l’abbandono abusivo di inerti e rifiuti”. Questo primo intervento, che si prevede terminerà entro la fine della settimana, sarà realizzato da Docks Lanterna (che si avvale, tra l’altro, di un macchinario, detto ‘ragno’, affittato ad hoc) e da Ars Ecologica.