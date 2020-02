Ventimiglia: rifiuti abbandonati vicino a Corso Toscanini, la segnalazione con foto di un lettore

Buongiorno Direttore,

la presente per segnalare a chi di competenza la montagna di rifiuti abbandonati che si trova a solo 1 metro da Corso Toscanini e a soli 50 metri dal Forte dell'Annunziata, museo nonché ritrovo di importanti eventi culturali.

Visto che i rifiuti sono lì da giorni, in bella vista per chi passa su corso Toscanini, mi chiedo come mai nessuno degli addetti alla manutenzione e /o pulizia della città sia intervenuto in maniera diretta e spontanea a pulire e a ripristinare i luoghi.

Spero che qualcuno possa intervenire al più presto.

Cordiali saluti

Marc Roux".