Sanremo: Via Privata Astraldi in pessime condizioni, la segnalazione con foto di un lettore

"Oggi è iniziata la grande kermesse del Festival 2020 e il tutto mi sembra organizzato in modo molto particolareggiato e senza grandi pecche, le auto poste su parcheggi privati sono state dirottate sul parcheggio dell'ex mercato dei fiori, ma oggi mi è accaduto che i vigili mi hanno dirottato sulla Via Privata Astraldi.

E' una via chiaramente poco frequentata, ma che scempio… buche in ogni dove, e che figura faremo con chi arriva in una città tirata a lucido o quasi; sicuramente questa strada posta a 50 mt da Piazza Colombo non merita attenzione durante tutto l'anno ma se ci devii il traffico penso che bisognerebbe verificare il suo stato.

Comunque vada Complimenti

Domenico".