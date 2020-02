Un francobollo per celebrare la Milano-Sanremo numero 111: Palazzo Bellevue collabora con il Comune di Milano per la richiesta a Poste Italiane

Non solo un francobollo per la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Il Comune sta lavorando anche per consegnare alla storia filatelica l’edizione numero 111 della Milano-Sanremo, altro evento che ogni anno richiama in città migliaia di appassionati.

Palazzo Bellevue, in contatto con Poste Italiane per il Festival grazie alla mediazione dell'assessore alla Cultura Silvana Ormea, ha chiesto anche la possibilità di avere un annuo speciale il prossimo 21 marzo in occasione dell’arrivo della Classicissima di Primavera. Ma c’è un nodo burocratico. Il Comune di Sanremo, oltre a quello per il 70° Festival, ha chiesto anche un altro francobollo per i 100 anni dei distretti e, per norma, ogni Comune non ne può chiedere più di due in un anno.

Motivo per il quale l’amministrazione è in stretto contatto con il Comune di Milano e con il sindaco Giuseppe Sala per chiedere che sia proprio il Municipio meneghino a chiedere l’annullo a Poste Italiane per poi organizzare insieme la cerimonia il prossimo 21 marzo.