Sanremo Story: il corso per giornalisti fa il sold out, domani mattina altro appuntamento

Sanremo Story è il corso di formazione voluto dal nostro gruppo editoriale con il supporto del Casinò di Sanremo, dell'Ordine dei Giornalisti e del Comune di Sanremo. L'iniziativa è sold out con la possibilità però per l'edizione di domani mattina (replica del corso dalle 9,30 sempre presso il Casinò) di ospitare una decina di persone in più grazie alla grande diponibilità della casa da gioco matuziana

I relatori sono Bruno Gambarotta scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, attore italiano; Barbara Pasqua, giornalista, direttore dei giornali del Gruppo Morenews; Claudio Porchia giornalista, studioso della storia del Festival della Canzone e autore del libro Sanremo Story ed il critico musicale e saggista italiano, inviato del “Corriere della Sera”, Mario Luzzatto Fegiz.

"Una iniziativa che abbiamo voluto e che ha dato il risultato atteso: tutto pieno per imparare la storia del Festival di Sanremo. Visto questo successo è già certo che riproporremo anche nel 2021 il corso professionale per i giornalisti" commenta il nostro editore.

" Sanremo Story nasce da una pubblicazione ed adesso diventa un corso per giornalisti e anche per chi ama il festival e vuole consoscerlo nei suoi aspetti meno noti. Avere il tutto esaurito è un chairo segnale sull'interesse professionale che si cerca di soddisfare in queste ore di formazione." dichiara Claudio Porchia

"Sono lieto di essere qui - afferma Mario Luzzato Fegiz - grazie all'invito del Casinò, perchè conoscere la storia del Festival è presupposto indispensabile per scriverne bene"

"Ho lavorato molti anni in Rai proprio per questo evento - commenta Bruno Gambarotta - poterlo addirittura insegnare a una platea è una vera emozione"

"Bene parlare di Festival - dice Stefano Delfino che ha portato il saluto dell'Ordine dei Giornalisti - e parlarne in modo professionale. La nostra categoria ha bisogno di consoscere per scrivere"

"Una occasione speciale - conclude Barbara Pasqua direttore di tutti i quotidiani del Gruppo Morenews - per riflettere su come il festival si è evoluto, i suoi contatti don la società civile ed anche politica, un percorso lungo 70 anni"

Un momento di approfondimento e di studio rivolto ai giornalisti all'interno di una location molto speciale: il Casinò di Sanremo.

Il corso, gratuito, si terrà al Casinò di Sanremo ancora lunedì 3 febbraio (in replica) dalle 9.30 alle 12.30. Per i giornalisti è possibile registrarsi tramite la piattaforma Sigef. Per i non giornalisti è possibile iscriversi (fino ad esaurimento posti) scrivendo alla mail eventi@morenews.it e indicando nome, cognome, numero di telefono.