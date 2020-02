Leda Volpi (M5S) attacca Scajola: “Anziché dimettersi per la condanna rivuole il vitalizio”

Intervento di Leda Volpi (M5S) in merito alle ultime vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il sindaco di Imperia Claudio Scajola: “La Casta anche a Imperia non si smentisce: Claudio Scajola, fresco di condanna per aver facilitato la latitanza all’amico Matacena ha fatto ricorso per riprendersi il vitalizio “pieno” e rivendica la sua scelta per recuperare il 20% tagliato dal suo assegno. Dove era tutte le volte che i governi precedenti tagliavano pensioni e diritti ai lavoratori? Non pervenuto. Però per difendere le sue tasche da un privilegio medievale allora invoca il “danno alla democrazia”. I vitalizi sono un odioso privilegio che i parlamentari si sono regalati da soli, uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini che lavorano una vita per arrivare alla pensione. Noi del MoVimento 5 Stelle li abbiamo aboliti, ma al Senato c'è chi nei vecchi partiti sta facendo di tutto per farli rientrare dalla finestra e continuare ad arricchirsi”.

Prosegue Leda Volpi: “Ogni anno grazie al MoVimento 5 Stelle 56 milioni di euro sono risparmiati grazie alla sforbiciata dei vitalizi degli ex parlamentari e altri 30 milioni sono risparmiati dal ricalcolo secondo il metodo contributivo di tutti i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Noi continueremo a batterci per aiutare gli onesti lavoratori e i pensionati che non arrivano a fine mese e per far sì che l’era dei privilegi non meritati sia un capitolo chiuso per sempre. È una questione di giustizia sociale”.