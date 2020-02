Sanremo International 2020: il Festival di Sanremo in tutte le lingue del mondo... o quasi

Il Festival di Sanremo compie 70 anni e per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale MoreNews lo celebrerà a livello internazionale, scrivendo in “quasi” tutte le lingue del mondo in cui la kermesse viene seguita.

SanremoNews sarà, come da 18 anni a questa parte, presente per seguire il mondo Festival e si arricchirà nuovamente della sezione Sanremo International in collaborazione con il Liceo “G.D. Cassini” e l'Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi”. I ragazzi pubblicheranno i loro articoli e le interviste sotto la supervisione della redazione di Sanremonews. In quali lingue? Francese, spagnolo, russo, romeno, albanese e portoghese.

Un nuovo lato del Festival che raggiungerà tutti gli appassionati della kermesse a livello internazionale e che mostrerà un volto “young” con articoli, interviste, interventi in radio e presenze nelle principali manifestazioni pomeridiane proposte dal Festival di Sanremo in questa sua nuova edizione.

Questi gli studenti che faranno parte della redazione Sanremonews International 2020: Alessia Garzo, Manuela Grossi, Emanuele Kuffer, Lucrezia Dalmasso, Fernanda Gonzalez, Filippo Fiorentino, Gaia di Michele, Aida Rrushi, Sara Pequini, Sofia Crispiatico, Katiuscia Valente, Marina Melnychuk, Paride Bencivenni, Marlene Le Guilloux, Keitlin Serjanaj, Meghi Shehu, Valeria Aponte.

Da lunedì 3 febbraio SanremoNews vi aspetta con ancora più notizie: perchè sul nostro giornale il Festival ha tutta un'altra musica.