Viaggio nelle frazioni di Imperia: oggi andiamo alla scoperta di Artallo, dall'infanzia di San Leonardo alla visita di Napoleone (Foto)

Per la nostra rubrica “Viaggio nelle frazioni di Imperia” abbiamo fatto visita questa settimana ad Artallo, l'antico borgo di contadini e agricoltori, sulle alture di Porto Maurizio.

Il borgo medievale di Artallo, che faceva parte del Terziere di San Maurizio ed era rappresentato nel Parlamento Generale da quattro deputati, può fregiarsi di una storia importante perché fu il luogo dove San Leonardo trascorse con la madre la sua infanzia e dove nel 1794 soggiornò Napoleone Bonaparte, che in quel momento stava preparando la Campagna d'Italia.

Dal punto di vista architettonico, come la maggioranza dei borghi imperiesi, presenta una via centrale, dalla quale si diramano piccoli carrugi. La chiesa parrocchiale, in stile barocco, costruita nella zona più bassa del borgo, è intitolata a San Sebastiano, il Santo che, secondo la tradizione, nel 1548 protesse la popolazione dall’epidemia di peste. A poche centinaia di metri dal borgo sorge la caratteristica cappella di San Benedetto, datata "Anno Domini 1616", dove viene organizzata, nel mese di luglio, una tradizionale e partecipata processione, in ricordo del martire cristiano.