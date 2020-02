Nella settimana del 70° Festival allenamento sulla pista di Pian di Poma per Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri

Non solo cantanti, attori e personaggi dello spettacolo. Il Festival di Sanremo è una vetrina anche per il mondo dello sport e l’edizione numero 70 non farà eccezione.

Nella settimana della kermesse potrebbe tornare a Sanremo Filippo Tortu, velocista delle Fiamme Gialle primatista italiano sui 100 metri con 9’’99, primo sotto i 10’’ in Italia.

Tortu, come l’anno scorso, potrebbe allenarsi sulla pista di atletica di Pian di Poma, ma non sono escluse possibili partecipazioni più dirette al 70° Festival. La presenza di Tortu, classe 1998, uno degli atleti di punta della Nazionale Italiana in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, impreziosisce una struttura di riferimento per le società della zona ma, grazie alla vetrina festivaliera e alla presenza di atleti del calibro di Filippo Tortu, avrà anche la sua meritata ribalta nazionale.