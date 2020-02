Domani sera, 'Welcome Party Sanremo 2020': serata di benvenuto, musica e sostegno alla lotta contro la violenza alle donne

Domani, dalle ore 20, si terrà presso il Mamely di via Gioberti in Sanremo, a pochi passi dal Teatro Ariston l'Welcome Party Sanremo 2020' organizzato dalla Marco Balestreri Management e dall'associazione Caliel, presieduta da Valentina Gautier.

Il party musicale che sostiene la lotta contro la violenza sulle donne e dedicato agli artisti e addetti al settore inizierà con la cena per poi proseguire dalle 22.30 fino a chiusura tra drink, note musicali ed esibizioni varie e vuole essere un momento d'incontro tra colleghi, artisti, discografici, giornalisti, manager, agenzie di spettacolo etc. etc. ma ė aperto anche al pubblico.

Per informazioni +39 348 56 36 929