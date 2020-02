Venti massaggiatori professionisti formati Dream Massage alla corte della Rai a Sanremo

Casa Sanremo quest’anno diventa la Casa della Rai. Ed è proprio qui che per il sesto anno consecutivo prenderà vita l’area del relax e del benessere dedicata ai Big della Canzone, agli addetti ai lavori e a tutti gli avventori del secondo piano del Palafiori dove sarà allestita la Dream SPAce.

"Una Temporary SPA esclusiva - si spiega nel comunicato - nella quale ritrovare l’armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno, grazie innanzitutto al trattamento olistico che fonde 8 delle migliori tecniche di massaggio appunto il Dream Massage, il cui ideatore è proprio il responsabile dell’area Stefano Serra, che guiderà magistralmente 20 operatori selezionati tra oltre mille candidati provenienti da tutta Europa, che rappresentano l’eccellenza del settore benessere, racchiudono nelle loro mani tutta la sapienza del Dream Massage , e che dalle ore 10.00 alle ore 24.00 sottoporranno gli ospiti alle differenti tipologie di massaggio.

L’area sarà guidata dalla professionalità del maestro Stefano Serra, ideatore del Dream Massage (da qui la scelta del nome) e direttore da sempre di questo spazio.

A Casa Sanremo, grazie al sapiente tocco del Prof. Serra, sarà possibile provare la coinvolgente esperienza del massaggio olistico premiato come Migliore in Italia. Il Dream Massage, è l’unico massaggio che si compone di ben 11 tecniche differenti, che vanno dal trattamento deep surf al californiano, dal fisioterapico all’ayurveda, fondato essenzialmente sull’accogliere l’altro, come in un grande gesto d’amore.

I 20 professionisti sono stati selezionati dopo mesi di formazione avendo partecipato lo scorso anno alla seconda edizione del Master ‘Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi’ con il Maestro Stefano Serra e completato il Corso Dream Massage in tutti i suoi livelli. (i prossimi corsi di Dream Massage sono già in calendario per febbraio e marzo 2020).

Provengono da ogni parte d’Italia e rappresentano l’eccellenza del benessere in ogni sua forma: Monica Galletti, Giovanna Bisante, Priscilla Bologna, Rita Valentini, Anna Marta D'alessio, Lavdije Musaj, Mara Nativi, Delia Noviello, Mara Balboni, Sandra Petricca, Rita Diez, Milena Dettori, Susanna Innocenti, Ernesto Vescio, Luana Botto', Claudia Bindi, Monica Capitanio e Raffaella Stefanovic.

La supervisione dello staff è affidata alla massoterapista e direttrice della luxury spa Antica Essenza di Napoli: Rosa Frezza.

Lo staff alloggia a Santo Stefano da circa 20 giorni in una struttura TERRA AMATA di Masso e Merian Boeri che è un vero sogno ad occhi aperti. Vista mare in una sorta di villaggio del DREAM dove i ragazzi possono condividere lavoro e passione sotto l’occhio attento dei loro tutor.

Tra i tutor Nataliya Kostraba, docente e consulting per l’estero del Dream Massage e Ivan Gregori anche lui docente Dream.

Una lunga serie di partner accompagneranno lo staff DREAM in questa edizione 2020: a partire da Aquaspecial di Marco Gabbriellini main partner dell’area (azienda leader nella costruzione di centri benessere spa e piscine che realizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee dei più importanti studi di design e di architettura) che proprio a Sanremo presenta Hubiquo il primo centro benessere esterno autonomo in esclusiva mondiale per Casa Sanremo; Dermo Dream della dottoressa Sparavigna (specialista in dermatologia) che fornirà trattamenti e consigli di pronto interevento per una pelle in splendida forma, inoltre arriverà a Sanremo con un luxury Yatch denominato Marine Dream che ormeggerà al porto e sarà da supporto ai Vip della Casa e che nei prossimi mesi navigherà nei nostri mari per portare benessere e dream nei porti più prestigiosi in Italia e all’Estero sotto la gestione della dottoressa Sparavigna; Endi abbigliamento professionale luxury di Nada Belardo; Samudra Wellness di Lucio Zanella con la sua linea completa di prodotti cosmetici naturali si prenderà cura in maniera armonica di corpo e mente, Welltess forniture tessili alberghiere di Eugenio Corallini, azienda bergamasca leader nel settore tessile e il Dott. Giuseppe Di Donato con le sue consulenze mediche e il suo supporto al suo studio di Napoli.

Nella città dei fiori non potevano mancare i fiori (Fiorista Spinelli) e le piante per gli allestimenti a cura di Roberta Ramoino.

Nella Dream Space troviamo anche una poltrona scultura disegnata dal grande architetto Simone Micheli.

All’interno della Dream Space sarà possibile incontrare Antonella Salvucci prestigiosa attrice e conduttrice docente al Master di Massaggiatore Professionista e PR.

Luca Branchetti stimato professionista della fotografia sarà a capo per il 4°anno consecuitivo dello staff di fotografi che seguiranno la Dream Space, mentre i video saranno realizzati in esclusiva da Filmmaking Group di Rocco Galluzzi e Angela Arena. L’ufficio stampa è affidato alla giornalista Veronica Caprio.

Si ringrazia Graphics di Cristian Cordova per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale va a Exit Communication capitanata dalla Dott.ssa Daniela Serra per il supporto logistico e organizzativo e a Gruppo Eventi nella persona del suo Presidente il Dott. Russolillo che anche per questa edizione ha scelto il Dream per la sua Casa dei sogni.

Appuntamento a questo pomeriggio (domenica 2 febbraio) con il taglio del nastro a Casa Sanremo che darà ufficialmente il via alla settimana di eventi previsti nella Città dei Fiori in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana".