‘Sui sentieri del Golfo’, in 105 per il Trekking della Candelora’. Con Luca Patelli, per scoprire la natura e i magnifici panorami del Golfo Dianese e della Valle Steria

Complice la bella giornata, erano ben 105 oggi i partecipanti al Trekking della Candelora di San Bartolomeo al Mare nell'ambito di "Sui sentieri del Golfo", il calendario di escursioni in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com) e da Federica Sibiilla (Ponente Experience). Insieme a loro hanno compiuto il percorso dell'escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e nella routine di tutti i giorni.

Da quest'anno infatti, oltre alle consuete e imperdibili passeggiate primaverili, il Comune di San Bartolomeo al Mare propone le sue famose escursioni naturalistiche guidate (e gratuite) anche in autunno e in inverno, per scoprire la natura e i magnifici panorami che il Golfo Dianese e la Valle Steria regalano lungo tutto l'arco l'anno, dalla costa alle montagne, attraverso antichi borghi e mulattiere secolari.

Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l'entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.



Il programma predisposto da Luca Patelli con la collaborazione dell'Ufficio IAT e del Centro Sociale Incontro è il seguente:



Sabato 16 novembre 2019 - Trekking Urbano

Un’escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e nella routine di tutti i giorni.

Distanza 8,5 Km - Dislivello 150m - Durata 3 ore - Difficoltà E.

Ritrovo: ore 14.30 presso Piazza Torre Santa Maria.



Sabato 21 dicembre 2019 - Anello di Chiappa in inverno

Dalla frazione di Chiappa, percorreremo l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo di due valli, che si possono ammirare solo nelle terse giornate invernali.

Distanza 8 Km - Dislivello 150m - Durata 3 ore - Difficoltà E.

Ritrovo: ore 14.00 presso lo IAT oppure ore 14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa.



Mercoledì 1 gennaio 2020 - Passeggiata di Capodanno

Con partenza da Piazza Torre Santa Maria, cammineremo lungo un percorso che, oltre a far scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, sarà di buon augurio per iniziare l’anno col piede giusto.

Distanza 4 Km - Dislivello 100m - Durata 2 ore.

Ritrovo: ore 14.30 presso Piazza Torre Santa Maria.



Domenica 2 febbraio 2020 - Trekking della Candelora

Distanza 8,5 Km - Dislivello 150m - Durata 3 ore - Difficoltà E

Ritrovo: ore 09.30 presso Piazza Torre Santa Maria.

Sabato 21 marzo 2020 - Anello del Cervo

Un’escursione che ci porterà su di una terrazza panoramica naturale a cavallo delle valli Chiappa e Merula, dove poter godere di una vista d’eccezione e scoprire le antiche testimonianze storiche del Golfo Dianese.

Distanza 12Km - Dislivello +/- 300m - Durata 4 ore - Difficoltà E

Ritrovo e partenza: ore 14.30 presso Piazza Torre Santa Maria.

Sabato 4 aprile 2020 - Diano San Pietro / Monte Lago

Risalendo il crinale da Diano San Pietro, tra oliveti ed antichi coltivi, giungeremo sul balcone del Monte Lago che domina, dal suo cuore, il Golfo Dianese: un importante scrigno di biodiversità e patrimonio geologico.

Distanza 12 Km - Dislivello +/- 500m - Durata 4 ore - Difficoltà: E

Ritrovo: ore 14.00 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Partenza: ore 14.30 da Diano San Pietro.

Lunedì 13 aprile 2020 - Anello di Chiappa in fiore

Dalla frazione di Chiappa percorreremo l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo di due valli in fiore.

Distanza 8 Km - Dislivello 150m - Durata 4 ore (pranzo al sacco) - Difficoltà E

Ritrovo: ore 10.00 presso ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Partenza: ore 10.30 da Chiappa.

Lunedì 1 maggio - Passo del Ginestro / Pizzo d’Evigno

La sensazione di camminare su praterie e pascoli alpini, ma a due passi dal mare: sembrerà di volare e verrà voglia di tuffarsi nella distesa blu che ci si presenterà di fronte.

Distanza 10 Km - Dislivello 350m - Durata 5 ore (pranzo al sacco) - Difficoltà E

Ritrovo: ore 09.30 presso ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Partenza: ore 10.15 da Passo del Ginestro.

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini con buona suola tipo Vibram, abbigliamento a strati, giacca a vento, pila o torcia frontale, merenda o cena al sacco, buona scorta d’acqua.



Informazioni ed iscrizioni: per partecipare alle escursioni è necessaria l’iscrizione. La partecipazione è gratuita, la quota è offerta dal Comune di San Bartolomeo al Mare. Per ricevere maggiori informazioni sulle escursioni e/o per iscriversi: guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli +39 347 6006 939 - Ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare +39 0183 41 70 65.