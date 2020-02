Sanremo: Mostra Fotografica 'Dea Vegetus' di Natalia Magdalena durante la settimana del Festival

Durante la settimana del Festival, presso il ristorante ‘Flipper’ in corso Mombello e da Manik in piazza Eroi, si potrà ammirare la Mostra Fotografica ‘Dea Vegetus’ di Natalia Magdalena.

"La bellezza di una donna è una sottile miscela di forza, tenacia e fragilità.

Restituire alle donne la loro parte di natura, la loro profondità e creare emozioni, la donna è profondamente radicata nella vita, nella natura. Era quindi ovvio celebrarla nel suo elemento più crudo, e altrettanto poetico, in fusione con l'elemento vegetale, ecco il tema di questa serie fotografica.

Più che donne, diventano dee vegetali: ‘Dea Vegetus’.

Natalia Magdalena è una fotografa e stilista floreale di origine polacca.

Versatile, curiosa di tutto, ha iniziato la sua carriera come modella a New-York, poi come stilista a Parigi, un lavoro che la porterà alla fotografia nel 2005.

Divenuta ritrattista, poi fotografo di moda anticonformista, con uno stile fortemente ispirato ai chiaroscuri, da Rembrandt alla famosa fotografa Sarah Moon degli anni '80 e '90, ha deciso di aggiungere una corda al proprio arco con uno stile floreale, una passione della sua infanzia.

Con la sua ammirazione per le donne e l'amore per i fiori, Natalia lancia questo progetto fotografico in collaborazione con il suo amico e collaboratore Gaëtan Lauzon di Monremo con i suoi fiori di Sanremo. Personaggio carismatico e solare, di origine canadese, stabilito in Italia da oltre 25 anni, stilista floreale d'eccezione a Sanremo.

La loro amicizia a prima vista, la loro passione, l'ammirazione per la bellezza femminile, hanno contribuito a far fiorire questa iniziativa artistica e hanno radunato rinomati truccatori parigini.

Non si tratta di creare bellezza, ma di celebrarla per creare Emozione.

Le opere ‘Dea Vegetus’ di Natalia Magdalena saranno esposte a Sanremo al ristorante ‘Flipper’ in corso Mombello e da Manik L’officina del burger in piazza Eroi durante tutta la settimana del Festiva.