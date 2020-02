Imperia: sabato prossimo alla Parrocchia di Cristo Re, concerto dal titolo ‘Armonia di voci per Cenova’

Sabato 8 febbraio, alle ore 21, al teatro della Parrocchia di Cristo Re a Imperia, è in programma un concerto dal titolo ‘Armonia di voci per Cenova’ a cura del MASCI – gruppo adulti scout Imperia con lo scopo di raccogliere fondi per la frazione Cenova di Rezzo duramente colpita da eventi alluvionali.



Spiega il Parroco di Cristo Re: “Proporre una serata di Buona Musica e Canti in coincidenza con la serata finale del Festival di Sanremo è un po’ azzardato ma… ma il Coro ConClaudia, il trio Ligues e la mezzosoprano Valeria Mela, la Parrocchia di Cristo Re di Imperia ed il Masci (gruppo di adulti scout) scommettono che tanti parteciperanno alla serata ‘Armonia di Voci per Cenova’ considerata la finalità solidaristica: raccogliere fondi da destinare al Comune di Rezzo per aiutare a ridare dignità a Cenova colpita, ma non piegata, da violenti eventi franosi-alluvionali. Le somme raccolte verranno devolute al Comune di Rezzo che ha aperto una sottoscrizione pubblica per favorire interventi di recupero e riparazione di beni pubblici e religiosi. Lo spettacolo si svolgerà quindi sabato 8 febbraio 2020 alle 21 presso la Sala dell’Oratorio parrocchiale e sarà seguito da un buffet. Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente. Provincia di Imperia e Comune di Rezzo hanno dato il patrocinio all’evento. Un caldo caldo invito a partecipare con la garanzia che, scontati i prevedibili bis degli artisti e la coda ai tavoli del buffet, chi vorrà riuscirà a rientrare a casa per godersi…il finale del Festival”.



(in basso, la locandina dell'evento)