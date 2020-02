Imperia: giovedì prossimo alla Talpa, presentazione libro ‘Omaggio al rojava’

Giovedì 6 febbraio alla Talpa e l’Orologio di Imperia, alle ore 18.30, verrà presentato ‘Omaggio al Rojava’ libro edito da Red Star Press. Inoltre, alle 20.30 si terrà una cena di autofinanziamento per il Centro Sociale imperiese.

“Dopo la presentazione di ‘Hevalen’ di Davide Grasso e l'incontro con Eddi sulla rivoluzione confederale continua il nostro percorso di divulgazione sul Rojava. Giovedì 6 febbraio presenteremo ‘Omaggio al rojava’. Unracconto corale in cui i combattenti internazionali illustrano il fronte Siriano, la rivoluzione confederale e la lotta contro il jihadismo. Sarà con noi Lele, uno dei curatori del volume ed ex combattente in Rojava. Il fronte siriano, la rivoluzione confederale e la lotta contro il jihadismo raccontati dai combattenti internazionali YPG. «Avrei voluto scrivere un finale diverso, uno in cui magari strappavamo il villaggio al nemico senza problemi, ma la realtà non è un bel racconto, e in fin dei conti per questa storia un finale ancora non c’è; sulle colline di Afrin si resiste, si vince e si perde, si vive e si muore, ma se la lotta non si spegne vuol dire che la speranza vive ancora» – Lorenzo ‘Tekosher’ Orsetti. Arrivano nella Siria del Nord da ogni parte del mondo per contribuire — qui e ora — a quella causa che eternamente si batte per cambiare lo stato di cose presente. Sono i combattenti internazionali delle Ypg: le milizie popolari divenute celebri in occidente per essere riuscite a opporre all’avanzata dell’Isis una forza in grado di ricacciare la marea nera dello jihadismo ben oltre i confini del Rojava. Nella vita ‘precedente’ erano persone diverse: studenti, lavoratori del braccio e del pensiero, precari di un Occidente che affoga nelle sue contraddizioni e giovani che lo stesso Occidente sembra escludere da qualunque ruolo. Al servizio di un’idea — di più, di un’utopia concreta — hanno messo la loro stessa vita, a volta perdendola in battaglia. In questo libro rendono la loro testimonianza. Affinché accanto alle parole fascismo, sessismo, razzismo, sfruttamento senza limiti dei territori e delle risorse naturali, oppressione di classe e assassinio della democrazia reale, costruita e vissuta dal basso, si possa finalmente scrivere «mai più».