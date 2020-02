Doppia serata per l’evento ‘A Cena tra Autori e Sognatori’ con Sara Rattaro a Imperia

Una cena con uno scrittore, per chiacchierare con lui del suo romanzo e dei suoi personaggi, assaporando cibi deliziosi! Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio Incontro! È quel che promette l’evento in programma mercoledì e giovedì prossimi al bistrot ristorante ‘I Signatori’ di Imperia.



Vi aspettiamo Mercoledì 5 febbraio e giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 per cenare con Sara Rattaro per raccontare il suo ultimo libro La giusta distanza, Sperling & Kupfer.

Evento a cura de #lalibraiaNadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare e libraia della nuova Mondadori di Imperia in Via Bonfante 42.

Foto Silvia Reds. Letture a cura di Lucia Caponetto, attrice.



Cena + libro 35 euro.

Solo su prenotazione: telefonare 018363179 - 3392877093.



Il nuovo romanzo di Sara Rattaro, autrice amatissima dal pubblico, dai librai, vincitrice di diversi premi letterari e ora affermata anche come direttrice della scuola di scrittura creativa ‘La fabbrica delle storie’



LA GIUSTA DISTANZA DI SARA RATTARO

È difficile percepire la vita che passa quando ti senti alla vigilia di ogni cosa. Avere la lucidità di osservare il momento esatto in cui la distanza smette di diminuire e inizia ad aumentare. Quando il presente inizia a inglobare il futuro.



Protagonisti di questo romanzo sono Aurora e Luca, che si conoscono e intrecciano le proprie esistenze quando sono molto giovani.

La famiglia di Aurora è stata la cosa più inaffidabile della sua vita e per questo, un giorno, quando la professoressa di matematica definisce la sua materia «un porto sicuro», lei decide che studiarla sarebbe stata la sua strada. Perché la matematica non mente. Ma poi si accorge che, per quanto la matematica sia utile alla vita, difficilmente riesce a spiegarla.

Luca é l’evento certo; sorride sempre e non dice mai cose fuori luogo, è affidabile, solido, ama il suo lavoro e ha piani precisi per il futuro. Ma la vita, spesso, scombina quei piani.



Un matrimonio da salvare, quell’ innesto improbabile tra un ramo reciso e un albero senza corteccia, quell’ unione dal nome altisonante che per quante benedizioni possa ricevere se la dovrà sempre vedere con la vita, i tempi sbagliati, le insicurezze e magari anche la fortuna. Perché, se è vero che non esiste niente di più fastidioso di un matrimonio che funziona, è anche vero che superare la data di scadenza in due è eccezionale.

Un romanzo che percorre le stagioni di una relazione, accendendo una luce su quella fase delicata e paziente in cui un sentimento trova la sua cura e riscopre la sua essenza.



L’AUTRICE

Sara Rattaro è nata a Genova. Laureata in Biologia e in Scienze della Comunicazione, è autrice

di romanzi accolti con grande successo da librai, lettori e critica, e tradotti in nove lingue: Sulla sedia sbagliata, Un uso qualunque di te, Non volare via (Premio Città di Rieti 2014), Niente è come te (Premio Bancarella 2015), Splendi più che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), L’amore addosso (Premio Letteraria 2018), Uomini che restano (Premio Cimitile 2018), Andiamo a vedere il giorno. Ha scritto anche storie per ragazzi, tra cui Il cacciatore di sogni. È docente di Scrittura creativa presso l’Università degli studi di Genova e dirige la scuola di scrittura «La fabbrica delle storie».