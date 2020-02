70° Festival di Sanremo: girato ad Arma di Taggia il nuovo spot Tim con Amadeus (Foto)

Le spiagge del litorale di Arma di Taggia saranno protagoniste del prossimo spot Tim con Amadeus.

Il conduttore del 70º Festival di Sanremo ieri pomeriggio è stato il protagonista di alcune riprese televisive che faranno parte della nuova réclame della nota compagnia telefonica, main sponsor della kermesse canora matuziana.

Amadeus non si è risparmiato con i numerosi abitanti e con gli amministratori comunali locali, dimostrando grande simpatia con tutti. Alla fine immancabile il selfie con la vicesindaco Chiara Cerri e gli assessori Espedito Longobardi e Barbara Dumarte. La presenza di Amadeus si rivela un grande spot in primis per le spiagge armesi e per tutto il litorale.