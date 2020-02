Premiazione al Casinò della mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’. È visitabile tutta la settimana

Questo pomeriggio al Casinò di Sanremo si è tenuta la premiazione di “Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie” con le vignette finaliste del contest “Humor Festival”.

All'evento sono intervenuti Adriano Battistotti, Presidente del Cda del Casinò di Sanremo; Silvana Ormea, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo; Guido Silvestri in arte Silver, Presidente della giuria; Bruno Gambarotta, attore e scrittore; Enrico Anghilante, Editore Morenews.

Per tutti gli autori premiati, oltre alle targhe ed ai premi indicati dall’organizzazione, sono stati consegnati omaggi importanti messi a disposizione dalla Cna di Imperia come il buono per un soggiorno presso l’hotel Globo di Sanremo e diverse confezioni regalo con prodotti del frantoio Sant’Agata di Oneglia della famiglia Mela, fra cui lo straordinario olio EVO “Musicale” dedicato ai 70 anni del Festival.

Promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo, il contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori, che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi.

In occasione della cerimonia della premiazione è stato presentato anche il catalogo con una selezione delle opere partecipanti al contest dal titolo “Festival di Sanremo: 70 anni tra sorrisi e melodie” curato da Tiziano Riverso e Claudio Porchia e pubblicato da Edizioni Zem.

Al termine è iniziata la distribuzione delle cartoline dedicate ai 70 anni del Festival realizzate da CNA Imperia in collaborazione con il gruppo Morenews fra cui una cartolina di Lupo Alberto gentilmente concessa dall’autore. “Ridere rappresenta il modo migliore per festeggiare il compleanno di questo anziano signore, che ha attraversato tanta storia italiana ed ha sempre avuto un occhio di riguardo per la satira e l’umorismo – dichiarano Tiziano Riverso e Claudio Porchia - Ci sono tanti modi di vedere il Festival, ma quello dell'umorismo è sicuramente originale, anche se non del tutto nuovo per Riviera dei Fiori, che ha ospitato per anni manifestazioni umoristiche di rilievo internazionale. Un omaggio in chiave comica, che potrebbe essere di stimolo per riprendere questa divertente tradizione, festeggiando altri compleanni o promuovendo nuove rassegne”

"Il mondo dei cartonist sta tornando alla ribalta – dichiara Enrico Anghilante editore del gruppo Morenews - perché con una immagine spesso si racconta un intero momento della vita, un evento, una situazione politica, economica e sociale. Questo concorso, che si prolunga nella mostra al Casinò, ci convince a continuare anche per l'edizione 2021 e valutare altre iniziative nelle province dove siamo presenti con quotidiani on line ."

Elenco dei premiati:

Primo posto

ATHOS CAREGHI opera “Sanremo 1952”

SEZIONE BIANCO E NERO

Secondo posto

ENRICO BIONDI opera “Volare”

SEZIONE BIANCO E NERO

Terzo posto

MARIANO CONGIU opera “Canzoni da bagno”

SEZIONE BIANCO E NERO

PAOLA TOSTI Premio speciali della Giuria

per la ricerca storica

FABIO BUFFA Premio speciali della Giuria

per la miglior battuta

Primo posto

AGOSTINO LONGO opera “Cari amici vicini e lontani”

SEZIONE COLORI

Secondo posto

VIRGINIA CABRAS opera “Apparenza”

SEZIONE COLORI

Terzo posto parimerito

ALESSIO ATREI opera “Cambieremo Sanremo”

SEZIONE COLORI

DANILO PAPARELLI Terzo posto parimerito

opera “Preghiera a San Remo”

SEZIONE COLORI

ACHILLE SUPERBI Premio speciali della Giuria

opera “Gino Paoli” come migliore per caricatura

ARMANDO LUPINI Premio speciali della Giuria

opera “Sanremo … un film porno” per la miglior battuta

FILIPPO LOIACONO Premio speciali della Giuria

opera “Il rutto” per la migliore freddura

GIOVANNI BEDUSCHI Premio speciale Morenews

opera “Avevo un cuore che ti amavo tanto...”