Taggia: tempi maturi per la nascita della De.C.O., Cerri "Un'idea del CCR che abbiamo sposato, a marzo il regolamento in consiglio comunale"

A Taggia il 2020 potrebbe essere l'anno giusto per istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) sulle eccellenze enogastronomiche e sulle tradizioni. L'idea è nata in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi dello scorso anno scolastico ed oggi viene sposata anche dall'attuale assise dei giovani e dall'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio.

L'argomento è tornato d'attualità nei giorni scorsi quando l'assessore al bilancio ed alle attività produttive, Chiara Cerri, ha informato i giovani del CCR sul proseguimento dell'iter. Per istituire la De.C.O. sono necessari diversi passaggi burocratici, a partire dalla creazione di un regolamento che disciplini tutti gli aspetti legati, poi, a quello che sarà l'organo chiamato a decidere per l'attribuzione del riconoscimento vero e proprio.



"Nei primi giorni di dicembre dello scorso anno abbiamo costituito un tavolo con l’ufficio commercio e la nostra referente comunale del CCR al quale abbiamo invitato a partecipare le associazioni di categoria per predisporre una bozza di regolamento condiviso da sottoporre poi al Consiglio Comunale. - spiega l'assessore Cerri - CNA Confartigianato e Confcommercio hanno fattivamente partecipato a tutti gli incontri che abbiamo già svolto e Confesercenti ha manifestato la propria adesione. A febbraio si terrà un ulteriore incontro per esaminare una bozza definitiva del testo del regolamento che recepirà le varie osservazioni delle associazioni di categoria che ringrazio sin d’ora per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato in questa fase. Terminato questo passaggio ne nascerà un proposta di delibera da sottoporre all'attenzione di tutto il consiglio comunale".



Completato anche quest'ultimo passaggio, verrà adottato ufficialmente questo documento e quindi si arriverà alla nascita della commissione chiamata a valutare l'attribuzione della Denominazione Comunale d'Origine. Qui, entreranno di nuovo in gioco i ragazzi che in questi anni hanno già ragionato sulle prime candidature da sottoporre: il canestrello ed il biscotto al finocchio di Taggia.



“Stiamo parlando di due prodotti iconici della cultura culinaria locale e che si possono trovare tanto nelle principali panetterie tabiesi quando anche fuori dai confini, nella grande distribuzione. - conferma l'assessore Cerri - Sulla scelta del primo prodotto da proporre ci sarà un lavoro di concerto che tornerà a coinvolgere i ragazzi ed anche le associazioni di categoria, rappresentanti del tessuto economico commerciale cittadino. Con la De.C.O. portiamo avanti e miglioriamo una parte importante del nostro programma amministrativo, quella dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Per questo sosteniamo la brillante iniziativa del CCR. La loro idea si sposa perfettamente con i nostri obiettivi. Da questa sinergia con i giovani, sono sicura che ne trarrà vantaggio tutta la nostra comunità”.



Attribuire la De.C.O. ha un'importanza strategica per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, principio di estrema attualità, per tutte le località che oggi vogliono diversificare la propria offerta turistica, offrendo prodotti o manifestazioni che siano di richiamo durante tutto l'anno e non solo in estate. Quindi un riconoscimento che non è finalizzato solo alla valorizzazione del prodotto in sé. Con la De.C.O. si garantisce anche una certificazione di qualità ed esclusività, oltre che sull'immagine, anche sulla ricetta (ingredienti e lavorazione) dietro quella creazione. In altre parole si crea un brand esclusivo del territorio, da garantire e tutelare.

Appare chiaro come su Taggia possano essere molti i prodotti o gli appuntamenti che possano ambire all'ottenimento della De.C.O., si pensi ad esempio, anche al 'Moscatello' piuttosto che a San Benedetto. Adesso, per il Comune, il primo passaggio è uno solo: portare quanto prima il regolamento definitivo in consiglio comunale. Tempi previsti? L'amministrazione comunale spera al più tardi entro marzo.