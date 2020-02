Allarme Coronavirus: il sanremese Andrea Mannini da Haikou racconta i suoi giorni di quarantena “Nessun contatto con l'esterno e 6 pillole di vitamina C al giorno”

Paura di andare al ristorante cinese, paura dei pacchi che arrivano dalla Cina: il Coronavirus è sulla buona strada per diventare una psicosi a 360 gradi. Conoscere davvero la situazione sulla sua diffusione, al di là degli allarmismi veri o presunti, non è facile. Abbiamo chiesto di raccontare la situazione cinese a chi la vive in prima persona: Andrea Mannini, CT della squadra olimpica cinese di vela, sanremese e da circa 10 giorni a quarantena forzata ad Haikou sull'isola di Hainan. Ecco qual è la situazione.

Trovarsi in Cina nel mezzo della diffusione di un virus, su un'isola. E già una quarantena

“Haikou è l’isola cinese più a sud e si trova nel golfo del Vietnam, lontana da Wuhan, ritenuta il focolaio del virus. Allo stesso tempo è una località turistica, per cui presa d'assalto in vista del Capodanno Cinese del 23 gennaio, i cui festeggiamenti come sappiamo sono stati annullati. Moltissimi turisti, circa 100 casi di contagio riscontrati e una vittima la settimana scorsa. Non esattamente un'isola felice, di questi tempi”.

Una sorta di quarantena obbligata la stai già vivendo. Come sono le tue giornate?

“Io mi trovo in un hotel di proprietà della Federazione cinese e, assieme alla squadra olimpica, da circa 10 giorni non abbiamo il permesso di uscire se non sotto scorta per recarci agli allenamenti. Le uscite di sicurezza sono state chiuse con delle catene e in tutto l'edificio è presente un solo ingresso, controllato. Chi porta gli approvvigionamenti per i nostri pasti li lascia fuori dalle cucine, gli chef che seguono la squadra possono prenderli solo quando chi li ha portati è andato via. Gli scatoloni vengono disinfettati e gli alimenti sempre cotti".

Nessun contatto esterno?

“Nessuno, nemmeno per ordinare qualche cosa su internet. Nessuna possibilità di uscire per andare al supermercato che, comunque sarebbe chiuso o aperto pochissime ore al giorno. Nell'albergo è stato mandato via il personale così come le famiglie che erano venute a trovare gli atleti per il Capodanno, il reparto tecnico e persino il personale di servizio della camera. Ogni contatto con esterni ci è stato vietato: se si viene sorpresi a qualche metro di distanza da altre persone, scatta la quarantena per 14 giorni”.

Quali accorgimenti sanitari vi hanno imposto?

“L'uso della mascherina obbligatorio, o meglio da utilizzare in rispetto della popolazione, così come il disinfettante antibatterico. Tuttavia le scort sono comunque esaurite, per fortuna ce ne sono state date due a testa. La direttiva del giorno è di spruzzare il disinfettante direttamente sulla mascherina prima di utilizzarla. Ogni mattina e ogni volta che rientriamo dagli allenamenti ci viene misurata la temperatura e assumiamo 6 pillole di vitamina C al giorno".

Da quanto in Cina si parla si questo virus?

“A fine dicembre si vociferava già che ci fosse una strana influenza anche se più legata a una forma di polmonite. Da gennaio è stato imposta la richiesta di autorizzazione per effettuare viaggi; autorizzazione che man mano è diventata sempre più rigida. Oggi è possibile muoversi dalla Cina, ma hanno tagliato molti voli e collegamenti e nelle città considerate focolai del virus, sono stati completamene annullati”.

Quanto pensi durerà la tua quarantena stretta?

"Ci hanno detto fino all'8 febbraio, ma vista la situazione generale è molto probabile che venga estesa a ad altri giorni. Il problema, al di là della condizione quotidiana, sono gli allenamenti della squadra olimpica. Alcuni atleti erano in partenza per l'Australia ma i visti sono stati bloccati. Il 2 marzo tutta la squadra deve partire per Palma di Maiorca in vista de campionati del mondo. Sempre ammesso che non revochino i visti. Siamo molto preoccupati per come reagirà l'Europa e il resto del mondo: una squadra olimpica ha la necessità di viaggiare".

"Lunedì gli uffici governativi riapriranno e tutti qui speriamo di ricevere qualche informazione rassicurante. La Cina sta prendendo molto seriamente il contenimento del virus, le misure sembrano esagerate considerando il numero dei malati e la mortalità. Tutti qui ci chiediamo quale sia la realtà. La squadra continua comunque ad allenarsi, durante la settimana la routine di allenamento è sempre la solita, ma nel weekend e in tutti i momenti liberi, si avverte molta ansia. Tutti sono incollati ai telefonini per cercare informazioni sul virus o al telefono con le famiglie. Personalmente cercherò di utilizzare questo 'imprigionamento' per approfondire la preparazione mentale della squadra, mantenere la motivazione e l’umore alto sono delle sfide che vanno affrontate quotidianamente. Sul gruppo wechat (whatsapp cinese) della squadra Olimpica, la presidente della Federazione Cinese invia ogni mattina il link con gli aggiornamenti riguardanti i numeri del virus: quanti nuovi contagiati e quanti morti. Il messaggio è accompagnato da emoji di garofani…tutti rispondono cosi: garofani, bandiera cinese e la scritta, Cina puoi farcela" conclude Andrea Mannini.