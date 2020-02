Sanremo: l'invito speciale da parte dei bimbi della scuola 'Guadalupe'

SE UNA SCUOLA DEVI CERCARE

Se una scuola devi cercare, alla Guadalupe devi arrivare

Bella la scuola, belli i bambini

Tanti giochi e tanti progetti:

Biblioteca, inglese, francese, parolando, continuità

e uscite di qua e di là (orchestra sinfonica, musei laboratori)

Vieni a visitarci che aspetti?

Noi ti accogliamo molto volentieri

Siamo bambini birichini, ma sinceri

siamo in via Val del Ponte

E sappiamo far le conte

Giocare ci piace tanto

come intonare un canto

Osare qualche follia

giocare con la fantasia

E così tutto diventa magia

Prendete per mano mamma e papà

E insieme venite subito qua

Vi stupirete per come è bella

La nostra scuola tutta gialla

A presto!

I bambini della scuola