70° Festival di Sanremo: dall’incontro tra Comune, Rai e Prefettura l’ok alle 2 mila presenze nella zona palco di piazza Colombo (Video)

Dopo giorni di voci e indiscrezioni più o meno attendibili, è arrivata l’ufficialità in merito alla capienza di piazza Colombo e della zona palco. La riunione tra Comune, Rai e forze dell’ordine ha dato l’ok a quota 2 mila spettatori e così si potrà iniziare a pianificare le procedure di gestione del pubblico che arriverà a Sanremo per assistere ai concerti di Mika, Ghali, Emma, Biagio Antonacci e Zucchero.

Gli ingressi saranno regolati con il contapersone fino al raggiungimento della quota massima. A quel punto si potrà entrare solo se uscirà qualcuno. Rai e Comune raccomandano, quindi, di essere presenti in coda per tempo quando si vorrà assistere ai concerti e di armarsi di pazienza per le possibili code.

Di seguito ripubblichiamo il video con le norme di accesso e di comportamento nella zona palco