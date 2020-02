Sanremo2020, Assessore Berrino domani all'inaugurazione di Casa Sanremo: “Da 70 anni la città fa la storia della musica italiana e del Paese”

L'assessore regionale alla Promozione turistica e Marketing territoriale Gianni Berrino interverrà domani alle ore 18.45 all'inaugurazione di Casa Sanremo al Palafiori, evento che di fatto dà il via alla 70a edizione del Festival della Canzone.



“Il Festival, come sostengo da sempre, è la migliore occasione di promozione del brand di Sanremo e di conseguenza di tutta la Liguria. Per il quarto anno consecutivo, a dimostrazione di quanto questa amministrazione regionale crede in questo evento musicale, abbiamo allestito lo Spazio Liguria all'interno di Casa Sanremo dove chi verrà a trovarci avrà anche la possibilità di assaggiare il nostro vino e il nostro olio grazie alla presenza di Enoteca regionale della Liguria e Consorzio olio Dop Riviera ligure. Ma avremo anche altri importanti eventi di promozione come il lancio dell’iniziativa 'Frantoi e Vigneti aperti' del prossimo maggio e l'appuntamento al Roof Liguria, organizzato dall’agenzia di promozione turistica In Liguria, dedicato a operatori del turismo e stakeholder. Inoltre, grazie all'accordo con la Rai, dal 2016 promozioniamo tutto il brand Liguria con la cartolina che passa tutte le sere in televisione durante la manifestazione. Quest'anno si chiama 'Liguria. Una sinfonia di emozioni', ed è realizzata in collaborazione con l'orchestra del teatro Carlo Felice di Genova”, afferma Berrino.



Per l'assessore, sanremese DOC, il Festival è grande motivo d'orgoglio perché “grazie soprattutto a questo evento Sanremo ha una risonanza internazionale e per me ogni anno che passa è sempre una grande emozione stare qui e respirare l'aria festivaliera. Da 70 anni la città fa la storia della musica italiana e anche del Paese che gli artisti in gara raccontano tramite le loro canzoni”.