Riva Ligure: dalla Regione arrivano 4 milioni e 400 mila euro per lavori a difesa della costa, Giuffra “Apriremo il cantiere pubblico più grande nella storia cittadina”

È una giornata storica per Riva Ligure e per il suo futuro. Dalla Regione è arrivato lo stanziamento di 4 milioni e 400 mila euro per i fondi di riparto per i danni a seguito delle mareggiate del 2018. Serviranno per le opere di difesa della costa, nel tratto compreso tra il Rio Caravello ed il Torrente Argentina. Si tratta del più grande intervento pubblico nella storia di Riva Ligure e permetterà all’amministrazione dei intervenire con opere di rinascimento e strutturali con conseguente ampliamento dell’offerta turistica. L’amministrazione e il sindaco Giorgio Giuffra vogliono indire la gara europea al più presto per poi arrivare alla firma del contratto entro la fine di settembre e iniziare i lavori in autunno, al termine della stagione balneare.

I fondi arrivati ieri si aggiungono agli altri 250 mila euro di somme urgenze che sono stati assegnati per la riparazione delle due ‘dighe’ davanti al paese, una a protezione del molo dei pescatori e l’altra di fronte a piazza Ughetto. Sempre ieri la Regione ha anche finanziato 240 mila euro per la messa in sicurezza del torrente Argentina, proprio nella zona che, in occasione dell’ultima ondata di maltempo, aveva visto l’evacuazione di alcune famiglie.

In tutto questo Riva Ligure, lo ricordiamo, aveva già ottenuto un primo ristoro delle somme urgenze pari a 440 mila euro e, in totale, l’amministrazione potrà contare su oltre 5 milioni di euro per lavori sul mare e non solo.

Le cifre sono state annunciate questa mattina nella conferenza stampa che ha visto presenti, oltre al sindaco Giorgio Giuffra, anche tutti i rappresentanti della maggioranza. “Una rivoluzione per la costa e per il centro abitato a protezione della pista ciclabile - ha dichiarato in merito il sindaco Giuffra - sono interventi importanti per la resilienza della costa, la prevenzione porta vantaggio sul rincorrere gli eventi. Una progettazione che va avanti da 15 anni, è un fatto epocale”.

“Entro il 30 settembre prossimo, attraverso queste risorse, potremo aprire il più grande cantiere pubblico della storia cittadina - aggiunge il primo cittadino - accrescendo in primo luogo la sicurezza e migliorando anche la nostra offerta turistica, con interventi sulle spiagge esistenti già pesantemente danneggiate per rinnovarle ed ampliarle. Nel mentre, è stata finanziata altresì la progettazione definitiva ed esecutiva (con aggiornamento del progetto preliminare disponibile) dei lavori di messa in sicurezza del tratto della foce del Torrente Argentina a valle del ponte della via Aurelia per ulteriori 240.000 euro. Finalmente, - è proprio il caso di dirlo - la programmazione riesce a portarsi in vantaggio sul rincorrere le emergenze. È la dimostrazione che non esistono ricette miracolistiche e che solo il lavoro tenace ed ostinato produce risultati concreti. Tanti anni di riunioni ed incontri, di tempo sottratto alle nostre famiglie ed alle nostre professioni sono serviti a raggiungere l’obiettivo. Non abbiamo mai inseguito le promesse impossibili, ma, al contrario, ci siamo sempre concentrati sulle sfide possibili. Lo abbiamo detto in passato ed oggi più che mai lo ribadiamo convintamente. Non fosse altro che per ringraziare il Presidente Toti e l’Assessore Giampedrone per quanto di straordinario hanno saputo fare per supportare le nostre esigenze e superare le difficoltà”.