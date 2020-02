Regionali 2020: intervento di Roberto Pisani (Socialisti Riformisti) “Centrosinistra e M5S insieme è la prospettiva più valida”

Nuovo intervento di Roberto Pisani (Socialisti Riformisti) in vista delle Elezioni Regionali 2020.

Data oramai per nota la composizione della coalizione di centrodestra nazionalpopulistica e postmissina che parteciperà alle prossime elezioni regionali liguri di Maggio 2020, rimane ad oggi ancora incertezza sulla definizione dello schieramento dei competitors con ancora varie ipotesi (quattro) in campo: Centrosinistra (Csx) e Movimento Cinque Stelle insieme con un Candidato Presidente di area Csx, Csx e M5S con Candidato Presidente di area M5S, Csx e M5S con Candidato Presidente civico, Csx e M5S in corsa separata.

Personalmente rimango sempre e totalmente dell’opinione che una corsa del centrosinistra insieme al M5S sia ad ora la prospettiva più valida per interrompere lo stato attuale del disastro politico-amministrativo ligure in atto, e scongiurare definitivamente il male peggiore ovvero la privatizzazione della Sanità pubblica e gratuita, fra l’altro a fronte attuale di una emergenza sanitaria indiretta in Italia.

Comunque nell’ipotesi non auspicabile e ultima di una corsa separata tra centrosinistra e M5S la partita elettorale non sarà sicuramente persa in partenza nella sfida al fronte estremistico di destra, e in questa situazione, come in Emilia Romagna, potrebbero risultare determinanti le “Sardine” nel convogliare e reclutare quel voto di movimento di non iscritti ai partiti politici e degli ancora indecisi