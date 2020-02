In un'edizione numero 70 da fuoco e fiamme, l'elemento che certo non verrà ricordato sono le grafiche per i manifesti appesi in città. La Rai ha optato per un total black di certo elegante, ma dalla resa grafica non entusiasmante con una scritta in blu su nero che diventa praticamente invisibile.

E poi, aguzzando la vista, si nota anche un errore a dir poco imbarazzante. Qualcuno, prima di mandarlo in stampa, si sarebbe potuto accorgere di quel 'febraio' con una b sola.