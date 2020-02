Gli Eugenio in Via di Gioia arrivano al Festival di Sanremo in...bicicletta: a Imperia l'incontro con la Fiab (Foto e Video)

La Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) di Imperia ha accolto questa mattina, alla stazione ferroviaria, gli Eugenio in Via di Gioia, band in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte e che proseguirà il suo viaggio verso Sanremo sempre in bicicletta, lungo la pista ciclabile del Ponente ligure, una perla per turisti e residenti.

L’ambiente e la sostenibilità sono una priorità per la band. Con questa iniziativa, gli Eugenio in Via Di Gioia, dopo aver lanciato una raccolta di fondi per la foresta di Paneveggio, colpita dalla Tempesta Vaia, hanno voluto dare rilievo all’importanza di muoversi riducendo l’impatto sull’ambiente, scegliendo il treno e la bicicletta. Con l’occasione, anche la Fiab di Imperia ha voluto rimarcare l’importanza di dare impulso alla mobilità sostenibile e stimolare cittadini e amministrazioni a fare scelte in questo senso.

Cristina Sala, referente di Fiab Imperia, ai nostri microfoni ha dichiarato: “Come Fiab Imperia siamo venuti ad accogliere la band e sostenere il loro messaggio ambientale, ovvero quello di usare il treno e la bicicletta come mezzo di trasporto. Non è la prima volta che il gruppo musicale si impegna per l'ambiente e trovo che questo sia meritorio, a maggior ragione che, in questi giorni, il Festival di Sanremo è stato al centro dell'attenzione non per la positività dei messaggi che sono stati trasmessi. Gli Eugenio in Via di Gioia sono un ottimo esempio per i ragazzi, perché, oltre a creare una musica originale e divertente, hanno scelto di fare dell'ambiente il loro tratto distintivo”.