Bordighera: una conferenza musicale per la Giornata della Memoria

Ha fatto registrare il "tutto esaurito", nella saletta dell'ANPI-Cittadinanza attiva" di via al Mercato a Bordighera, la conferenza svolta dal musicologo Ettore De Franco , nel pomeriggio di ieri sul tema “L'Odissea di musicisti perseguitati dal nazismo e dal fascismo" nell'ambito della Giornata della Memoria.



Il conferenziere si è avvalso nelle sue spiegazioni di opportune diapositive, spezzoni di registrazioni e film musicali, ricordati in particolare l' Orchestra di Auschiwitz ed il pianista danese Victor Borge nonché le protagoniste musicali femminili Anita Lasker, Alma Rosé e Fania Fénelon in attività nello stesso periodo delle leggi razziali.



Sono risuonate tra l'altro in sala le note di Puccini (da Madame

Butterfly) e Richard Strauss (riprese dal film Odissea nello spazio). Il coordinatore dell'iniziativa Giorgio Loreti ha partecipato ai presenti alcune poesie di Primo Levi e Gilberto Salmoni, vivente, sopravvissuto al campo di Buchenwald. Con tanti applausi e sostegno ai valori di libertà, giustizia e pace.