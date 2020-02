'Aspettando Sanremo 2020', ecco gli eventi più interessanti per questo fine settimana in provincia di Imperia

Ci siamo. L’appuntamento con il più grande evento musicale italiano è alle porte e la città di Sanremo si sta preparando ad essere invasa da migliaia di persone che prenderanno parte ai numerosissimi appuntamenti proposti. La prima serata del 70esimo del Festival è prevista per martedì sera, 4 febbraio, ma già domani inizieranno le collaterali del Sanremo 2020 e più precisamente alle ore 19, come da tradizione, si terrà l’inaugurazione con taglio del nastro di Casa Sanremo 2020 al Palafiori di Corso Garibaldi.

L’hospitality del Festival della Canzone Italiana darà il via ad una lunga settimana di incontri, showcase, live e molto altro. Casa Sanremo, inoltre, ospiterà anche la Rai per ‘L’altro Festival’ con Nicola Savino e la sua squadra. Per conoscere tutti gli incontri di Casa Sanremo 2020 cliccare QUI.

Per rimanere in tema, domenica, presso il teatro del Casinò di Sanremo (dalle 14.30 alle 17.30), è in programma un corso speciale organizzato dalla nostro giornale sulla storia del Festival, per imparare a scrivere del Festival: ‘Sanremo Story’. Per l'evento ci siamo avvalsi della collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti, Comune di Sanremo e Casinò di Sanremo. Relatori dell'incontro saranno: Mario Luzzatto Fegiz, Bruno Gambarotta, Claudio Porchia, Stefano Delfino e Barbara Pasqua.



Per questo fine settimana segnaliamo due eventi degni di nota: uno spettacolo teatrale con Enzo Iacchetti a Bordighera e la Fiera della Candelora a San Bartolomeo al Mare

Nella città delle palme, questa sera alle 21 al Palazzo del Parco, c’è grande attesa per l’arrivo di Enzo Iaccheti, notissimo volto televisivo, accompagnato e diretto in scena da Pino Quartullo in ‘Hollywood Burger’. La trama: ‘In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori; si passano e spalmano sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood. Un inserviente li tratta come fossero inutili ingombri, ma Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure, snocciolando improbabili aneddoti con attori e registi famosi di cui si fingono intimi amici’.



Questa mattina alle 11, con la sfilata della Banda Musicale di Diano Marina, si aprirà la 320a edizione di Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare. Si tratta di uno degli appuntamenti etnografici più caratteristici dell’intero ponente ligure, che offre ai visitatori la possibilità di rivivere il fascino dell'inizio della stagione agricola, così come veniva celebrata trecento anni fa. Assieme alla Fiera anche la 20ma edizione di Arti & Sapori della Rovere, appuntamento consolidato con le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese.

Saranno più di 50 gli espositori presenti nella Piazza dei Sapori (piazza Magnolie) mentre nella zona adiacente (piazza Aurora) ci sarà l'area street food, che nelle giornate di sabato e domenica verrà animata da musica dal vivo. I prodotti tipici proposti provengono da varie regioni d'Italia, dal Piemonte alla Puglia, passando per Toscana, Sardegna, Lombardia e ovviamente Liguria.

Domenica, anche Montegrosso Pian Latte ospiterà la 'Fiera della Candelora' dalle 10 alle 18. Il piccolo borgo si trasformerà in un gran mercatino, con iniziative di ‘street food’ con un menù che prevede pan fritto, polenta al sugo di porri, gran pistau, torta di patate e toma di alpeggio, frittelle di mele e crostata. La Pro Loco si occuperà del servizio bar, con cioccolata calda, vin brulé e succo di mele. Parteciperanno alla fiera più di venti artigiani e piccole aziende agricole, provenienti dalle provincie Imperia, Savona, e Cuneo.



Spettacoli teatrali & musicali

Domenica alle ore 17, la Federazione Operaia Sanremese ospiterà un originale concerto per strumenti a pizzico nell’ambito della rassegna ‘Libri & Canzonette’. Nell’occasione l’orchestra a plettro Euterpe proporrà un programma dal titolo ‘Giro del Mondo col Mandolino’ che spazierà dalla musica classica europea (Boccherini, Offenbach) alle musiche popolaresche di varie regioni del globo, dalla Spagna alla Grecia, dall’Argentina al Giappone. A concertare l’ensemble sarà il Maestro Cesare Depaulis, apprezzato direttore d’orchestra formatosi in Italia e negli Stati Uniti d’America e attualmente impegnato nel rilancio della lirica in Riviera.

Alle 16 di domenica, presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio di Imperia, sarà eseguita la ‘Messa cantata’ in omaggio ai 200 anni della nascita del compositore Gaetano Amadeo, nato a Porto Maurizio il 4 febbraio del 1820 e morto a Nizza l’otto aprile del 1893. Ad interpretarla sarà l’Ottetto vocale de ‘Il Concento’ diretto dal Maestro Luca Franco Ferrari con all’organo Valentina Messa e al violoncello Lamberto Curtoni.



Per gli amanti del dialetto ligure la Sala Don Piana di Diano Marina ospiterà domenica, alle 17.15, la commedia in tre atti della Compagnia Stabile Città di Sanremo dal titolo ‘Ina man de giancu’.

Presentazioni libri & visite guidate

Daniela Rossi, giornalista-scrittrice, racconta il suo ultimo libro ‘La Materia che sogna. E i romanzi che diventano fiction tv’, sabato al Museo Archeologico ‘Girolamo Rossi’ del Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, alle ore 16. La Rossi apre così la quarta edizione de ‘La stampa al Museo’, serie di incontri con rappresentanti nazionali del giornalismo e della letteratura. Ad intervistare l'autrice sarà Daniela Cassini, promotrice culturale di Sanremo.

‘Paesamento - Placido elogio dei luoghi fra letteratura e vita’ è il titolo del libro di Domenico Maria Managò che verrà presentato oggi alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia (ore 16).Le letture di alcuni brani del volume saranno a cura di Gianfranco Locuratolo e Paola Giolli. Relatore Antonio Panizzi e improvvisazioni alla chitarra di Marco Balbo.

Una bella iniziativa è stata messa in campo dalla Delegazione FAI della provincia di Imperia e dal Comune di Sanremo nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Grazie al progetto gli 'Apprendisti ciceroni' della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accoglieranno e accompagneranno i visitatori attraverso le sale del Museo Civico di Palazzo Nota, dalle ore 10 alle ore 13 per raccontar loro la storia di Sanremo e del suo Museo.

‘Giraparasio’ è invece il titolo di una passeggiata verso il Parasio di Imperia con partenza dall'orologio di Via Cascione, angolo Via Carducci, in programma alle ore 15.30 di sabato.



Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni.