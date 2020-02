70° Festival di Sanremo: ultimi giorni di prove all’Ariston, è arrivato anche Fiorello (Foto)

Inizia l’ultimo weekend prima dell’esordio del 70° Festival di Sanremo. In queste ore al Teatro Ariston sono in corso le ultime prove e l’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha immortalato anche Fiorello, arrivato ieri sera all’Hotel Globo per poi lavorare con Amadeus in vista della prima puntata di martedì. Lo show man, volto di RaiPlay, ha garantito che sarà presente in tutte le serate della kermesse e, ovviamente, l'azienda sfrutterà la grande vetrina sanremese per la promozione del nuovo canale di streaming.

Oltre a Fiorello sono in città anche Antonella Clerici, una delle donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione, e Biagio Antonacci, super ospite che si esibirà sul grande palco di piazza Colombo.

Nelle foto del nostro Tonino Bonomo l’arrivo di Fiorello, Antonella Clerici e Biagio Antonacci.