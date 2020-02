70° Festival di Sanremo: consegnati i primi pass per i residenti e i lavoratori di piazza Colombo

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, sono stati consegnati nelle ultime ore i primi fast pass per i residenti e i lavoratori di piazza Colombo. Serviranno per rendere più facile l'accesso per chi tutti i giorni deve entrare e uscire dalla piazza per questioni personali o di lavoro.

Ricordiamo, per chiarezza di informazione, che i fast pass sono ad esclusivo utilizzo dei residenti e dei lavoratori di piazza Colombo e che non sono pass per assistere ai concerti che si terranno in piazza. Per l'accesso ai concerti non serviranno biglietti o pass, ma semplicemente l'ingresso dai varchi fino al raggiungimento del limite massimo di capienza.