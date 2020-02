Le 5 app che tutti i tablet dovrebbero avere

I tablet potrebbero non essere i componenti hardware più popolari in circolazione. Tuttavia, ci sono tantissime persone che li hanno e li usano ogni giorno. I tablet in generale sono ottimi per la produttività personale, la visione di contenuti multimediali e per la lettura. Queste sono ovviamente tutte cose che si possono fare con lo smartphone ma godersele su uno schermo decisamente più grande aiuta davvero a rendere il tutto più semplice. Ci sono molte esperienze che sono meglio sui tablet, e per trovare quello che più fa al caso vostro potete leggere le nostre recensioni. Ma visto che senza applicazioni un tablet è ben poca cosa, ecco le cinque migliori app per Android che non dovrebbero mancare.

App Adobe

Adobe si è mossa molto bene nel mondo Android negli ultimi due anni, propone un sacco di app e la maggior parte funziona meglio sui tablet che sugli smartphone. Si possono modificare foto con Photoshop Express, disegnare elementi con Illustrator Draw, leggere PDF con il popolare Adobe Reader e persino modificare video con Premiere Clip.

Naturalmente, il prodotto di punta su Android è il venerabile Lightroom per l'editing di fotografie. Ci sono ben più di una dozzina di altre app che possono fare varie cose. Molte di loro funzionano bene tanto quanto le loro controparti desktop. Ovviamente non sono potenti come le app desktop ma per un utilizzo “domestico” vanno più che bene. Senza dubbio si possono facilmente considerare tra le migliori app per tablet.

AirDroid

AirDroid è un'app potente. Quello che fa è dare la possibilità di gestire lo smartphone tramite altri dispositivi. Ciò include l'invio di file, la risposta a messaggi di testo e persino cose come gli screenshot dei record del gioco preferito. Con AirDroid è possibile utilizzare il tablet per leggere e rispondere ai messaggi di testo e spostare i file dallo smartphone al tablet o viceversa. Ha anche una serie di componenti aggiuntivi, tra cui AirMirror e AirDroid Remote Support. Entrambe le app aggiungono diverse altre utilissime funzionalità e il trio sono tre eccellenti app per tablet.

Amazon Kindle

Amazon Kindle è una piattaforma di lettura di ebook tra le più famose e utilizzate. Amazon ha tonnellate di libri che si possono acquistare con qualsiasi dispositivo (PC, laptop, smartphone e tablet) ovunque ci si trovi e sincronizzarli per averli a disposizione a prescindere dal device che si utilizza. Un tablet è un buon lettore di ebook grazie allo suo schermo più grande di uno smartphone.

L'app ha una varietà di opzioni di lettura ed è anche abbastanza facile scaricare libri per la lettura offline. C'è anche una selezione di libri gratuiti nel caso non si hanno molti soldi da spendere. Ci molti lettori di e-book in alternativa, ma questo è senza dubbio tra i migliori. Se il tablet ha una modalità filtro luce blu, si consiglia di utilizzarlo per ridurre l'affaticamento degli occhi.







Feedly

Feedly è un lettore RSS. In sostanza, è un'app di notizie. Si possono trovare blog, i siti e le fonti che piacciono ed avere quindi un flusso costante di notizie da leggere tutto il giorno. Questo dovrebbe bastare a sostituire il giornale del mattino quando si prende il treno o il bus per andare al lavoro. L'interfaccia è semplice da usare, si sincronizza tra i dispositivi e si possono seguire tutti gli argomenti che si desidera.

C'è anche il supporto per Evernote, Facebook, Twitter, Pinterest e altri. Ci sono pochi lettori RSS che hanno le funzionalità di Feedly e ancora meno app che danno la possibilità di controllare ciò che si legge. Questo la rende una delle migliori app per tablet per le notizie.

Google Drive

La suite di app di Google Drive è eccellente per i tablet. La versione completa include Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Keep e Foto. C'è anche l'integrazione con Gmail, Calendar e altre app dell’universo di Big G. Il tutto è intrecciato in modo tale da coprire la maggior parte delle esigenze di archiviazione su cloud. Si può eseguire il backup e accedere alle foto, creare fogli di calcolo, scrivere elementi e tenere appunti di tutti i tipi.

Volendo si può anche acquistare più spazio di archiviazione rispetto a quanto fornito di default da Google Drive che è pari a 15 GB. Ad esempio per 100 GB supplementari si paga € 1,99, mentre per 1 TB la cifra da sborsare è di € 9,99. Il massimo che si può ottenere sono 30 TB che costano ben € 299,99.