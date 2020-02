La Pizzeria Senese Napoletana Pizza va in scena a Casa Sanremo in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana

Il pizzaiolo Giovanni Senese, titolare della Pizzeria Senese Napoletana Pizza di Sanremo, sarà presente nell'area hospitality di Casa Sanremo al Palafiori, da domenica 2 a sabato 8 febbraio assieme ai maestri pizzaioli della Accademia Nazionale Pizza DOC e al team di chef e pizzaioli “Sapori di Napoli”. L'intero staff avrà il fantastico incarico di curare l’area food di Casa Sanremo, la casa del Festival, in occasione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Giovanni Senese è alla sua seconda esperienza nell'area food di Casa Sanremo e per l'occasione desidera proporre le sue specialità nel rispetto della tradizione, ma concedendosi qualche sperimentazione e con uno sguardo rivolto anche alle nuove esigenze dei consumatori.

Figlio d'arte nell'ambito della ristorazione, Giovanni, dopo una impegnativa gavetta, nel corso degli anni è diventato un pizzaiolo autentico interprete della pizza napoletana, con grandi riconoscimenti non solo a Napoli, ma in tutto il paese. Recentemente ha aperto un nuovo locale proprio qui, nella Città dei Fiori, in via Privata Scoglio, 14, dove oltre al proporre la pizza in tutte le sue declinazioni, offre ai suoi clienti anche tutto il repertorio della produzione napoletana, dalle crocchette alle frittatine sia nella versione classica che rivisitate, e poi arancini, zeppoline, polenta fritta e molto altro ancora.

Giovanni Senese in una recente intervista ha dichiarato: “sono felice di poter portare al Festival, in veste di rappresentante della città di Sanremo, i sapori e le eccellenze della mia terra. La Pizzeria Senese Napoletana Pizza sarà protagonista alla kermesse canora insieme ai colleghi che verranno da Napoli e non solo, e con l'occasione intendo ringraziarli tutti per la fantastica collaborazione che si terrà nell'arco di questa intensa settimana. Un ringraziamento speciale va anche alle aziende partner Timossi Beverage & Food Solution e Stella Artois”.