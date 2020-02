Anche quest'anno Suzuki sarà l'auto ufficiale del Festival di Sanremo: “Porte aperte” da Auto Jap ad Imperia

Per il 7° anno consecutivo la Casa di Hamamatsu torna ad accostare il suo marchio al più importante evento della scena musicale nazionale, infatti, sarà protagonista, nei panni di auto ufficiale della manifestazione. La mobilità ibrida Suzuki sarà in passerella alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana con le nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.

Questi stessi modelli saranno anche protagonisti del “Porte aperte” in concessionaria nel week-end a ridosso della manifestazione canora l'8 e il 9 febbraio. In occasione della manifestazione sanremese, la casa automobilistica nipponica lancerà inoltre, la campagna “Suzuki è Hybrid. Be Hybrid. Drive Suzuki”. Essere l’Auto Ufficiale del Festival della Canzone Italiana rappresenta per Suzuki un motivo di grande orgoglio e un elemento cardine nel suo piano di comunicazione. Attraverso questo legame con la grande musica italiana e internazionale, l’Azienda sottolinea infatti in modo molto efficace l’eleganza del brand e il suo carattere dinamico.

Per dare la possibilità a tutti di osservare da vicino e di conoscere meglio i nuovi modelli della gamma Hybrid, concedendosi anche un test drive, i concessionari Suzuki saranno protagonisti di un'apertura straordinaria proprio in concomitanza con la chiusura dell'evento canoro sabato 8 e domenica 9 febbraio. L'appuntamento è previsto anche alla concessionaria Suzuki “Auto Jap” di Imperia. Auto Jap è da oltre 30 anni il concessionario Suzuki per la provincia di Imperia e serve i suoi clienti con professionalità.