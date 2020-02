Sanremo: lutto nel mondo del commercio, è morto a 86 anni Luigi 'Gino' Sciolè

È mancato oggi Luigi (detto Gino) Sciolè, 86 anni, noto commerciante che ha gestito la sua attività nel negozio di via Roma dal 1954. Nella sua bottega di altissimo livello qualitativo, anche per la unicità di alcuni suoi prodotti, si poteva chiacchierare in amicizia e ascoltare preziosi consigli.



È stato per due mandati elettorali consigliere comunale a Sanremo negli anni '70 e consigliere provinciale primi anni '80 sempre per il Partito Comunista, molto apprezzato anche dagli avversari politici. Da sempre iscritto all'ANPI, grande amico dell'onorevole Gino Napolitano. Famosi i suoi pranzi nel paesino di Bajardo con tanti amici a ricordare eventi passati e recenti della storia cittadina.



Lascia la moglie Gemma, i figli Gianni (medico) e Mirella, che ha rilevato dai genitori l'attività di via Roma, e quattro nipoti.



“Un grazie al personale del reparto Medicina ed in particolare la dott.ssa Katiuscia Sciolè (omonima, non parente) per la dedizione e professionalità e per la gentilezza di tutto il personale sanitario e non - dichiarano dalla famiglia di Luigi Sciolè - ricordando prima Bajardo si può dire che questo paesino è stato da subito molto amato da Gino e negli anni ha costruito una piccola casa aperta a tutti ma soprattutto un orto con piante di olive e frutteto e tanti altri prodotti che lui curava con grandissima passione. I cittadini di Bajardo lo avrebbero voluto come sindaco ma per i troppi impegni ha dovuto rifiutare dando però il proprio contributo come consigliere comunale.

I suoi amici e la sua città lo ricorderanno per tutto ciò e la sua famiglia da sempre e per sempre lo amerà”.