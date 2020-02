Taggia entra nel clima dei festeggiamenti di San Benedetto: consegnato il primo 'Trapelin d'Oro' e inaugurata la mostra fotografica

È stato consegnato il primo 'Trapelin d'Oro' di Taggia. Il comitato organizzatore dietro i festeggiamenti di San Benedetto quest'anno ha introdotto questo premio per omaggiare persone o gruppi che si sono distinte per l'impegno a far proseguire la tradizione.

Lo strumento dorato, realizzato dall'artigiano Valentino Bianchi, è stato donato dall'associazione 'Fuochi Storici San Benedetto' e da 'Sulle Orme di San Benedetto' ad un gruppo composto da ben 9 tabiesi: Uberto Aschero (presidente del comitato organizzatore del Corteo Storico), Sebastiano Barla, Giuseppe Camarda, Sebastiano Garbarino, Pietro Olivieri, Antonio Panizzi, Angelo Ghislotti ed in memoria di Mario Olivieri e Angelo Panizzi.



Come ha ricordato Sandro Donzella, introducendo i premiati: “Abbiamo deciso di consegnare il primo Trapelin d'Oro ad un gruppo di persone che negli anni '60 si è fatto in quattro per cercare di portare la festa nel futuro e fortunatamente, oggi possiamo dire che ce l'hanno fatta”. La consegna è avvenuta alla presenza dell'amministrazione comunale con la vicesindaco Chiara Cerri e gli assessori Barbara Dumarte ed Espedito Longobardi. Una cerimonia che ha visto la partecipazione anche di tantissime le persone accorse presso Santa Teresa per assistere a questo importante momento per la comunità.



La scelta di istituire questo premio intorno al trapelin non è casuale. Infatti, questo strumento veniva usato durante la preparazione dei furgari. Trattandosi di un attrezzo iconico ed appartenente al passato di moltissime famiglie del luogo, gli organizzatori hanno pensato che questo potesse essere il miglior premio da consegnare con l'intento di omaggiare chi ha fatto si che la festa potesse arrivare fino ai giorni nostri.



Certo, oggi i festeggiamenti sono ben diversi rispetto ad una volta. La tradizione di San Benedetto con il passare degli anni si è dovuta adattare alle normali misure di sicurezza richieste ma non per questo risulta meno viva nei cuori dei tabiesi. Ai nostri giorni i furgari hanno dovuto lasciare il passo alle cascate ed ai giochi di luce che infiammano i viottoli e le piazze, regalando uno spettacolo che poche altre realtà in Italia sanno offrire. Complice anche il magico palcoscenico messo a disposizione da un centro storico caratteristico, dove, nel giorno della festa si respira, proprio come una volta, un forte senso di comunità grazie agli abitanti dei rioni intenti a preparare le grandi pire di legno da accendere quando sarà calata la luce.

Il Trapelin d'Oro non rappresenta l'unica novità dei festeggiamenti di quest'anno. Infatti, stasera, oltre alla consegna del premio è stata inaugurata anche una esposizione fotografica con alcuni degli scatti più belli legati a questa festa. Oltre 200 fotografie che rimarranno esposte a Santa Teresa da stasera fino al giorno dei festeggiamenti, l'8 febbraio (tutti i giorni, dalle 17 alle 19). Con queste iniziative collaterali Taggia entra ufficialmente nel clima di San Benedetto.