Taggia: cerimonia di premiazione del concorso Ossi di Seppia. La presidente Laura Cane "Tantissimi partecipanti Under 25, La cultura è radicata nei giovani" (Foto)

Non sono state smentite le attese per questa 26ª edizione di Ossi di Seppia, il Premio Internazionale di Poesia di Taggia. Oggi c'erano oltre un centinaio di persone a Villa Boselli ad Arma per partecipare all'attesa premiazione.



Autori, ospiti e accompagnatori, sono stati accolti da Laura Cane, la presidente del concorso e presidente del consiglio comunale con delega alla cultura. Alle 16 è iniziata la cerimonia, con un'appendice, la firma del 'Patto per la Lettura' (LINK ALLA NOTIZIA), sottoscritto dal Comune e da 17 firmatari, tra associazioni, scuole e librerie, con l'impegno di promuovere e sostenere la candidatura di Taggia ad ottenere la qualifica di 'Città che Legge'.



Quest'anno 'Ossi di Seppia' ha raggiunto un nuovo record di partecipazione con ben 1348 scritti ricevuti. La giuria composta da Lamberto Garzia, Tomaso Kemeny e Marino Magliani si è impegnata duramente per leggere gli elaborati arrivati tanto dall'Italia quanto dall'estero.



C'è grande soddisfazione per la presidente, Laura Cane: "Anche quest'anno registriamo un aumento delle adesioni. Abbiamo avuto partecipanti da tutta Italia ma anche da Spagna, Francia, Regno Unito, Azerbaigian. Rivolgo il mio ringraziamento anche alla giuria dove quest'anno abbiamo avuto la new entry di Marino Magliani a fianco di Lamberto Garzia e Tomaso Kemeny. Alla cerimonia ha preso parte anche il professore Giuseppe Conte, scrittore di fama che ho voluto invitare a Taggia per presentare uno dei suoi libri. Per noi sarebbe un onore e da parte sua abbiamo già ricevuto una risposta affermativa".



"Questa 26ª edizione mi ha colpito tanto per il numero di partecipanti raggiunto ma soprattutto nel vedere quanti scritti arrivassero da ragazzi, under 25. - sottolinea la presidente - C'erano tantissimi scrittori anche di 16 anni. Questo ci fa capire come la cultura della poesia, della lettura e della scrittura sia presente, forte e ben radicata anche nei più giovani e più di quanto si possa immaginare. E' stata un'edizione bellissima. Arrivederci quindi al prossimo anno".



Questi i premiati:



SEZIONE A - POESIA SINGOLA



Fabrizio Sani: nasce nel 1994 ad Arezzo. Laurea in Arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza, prossima alla laurea la Magistrale in Editoria e scrittura nello stesso ateneo. Ha al suo attivo due pubblicazioni.Sandro Olimpi: vive a Fermo, nelle Marche. Pubblicazioni in varie riviste (Alias, Bis, Cronache, Silarus, Wimbledon, Contatto…);varie antologie (Poeti della Sesta Generazione, Vivere per scrivere…); traduzione in inglese in INVERSE, italian Poets in Traslation del 2015 (John Cabot University), volume singolo “Cinque quarti. Banlieue” (Roma).



Giuseppe Settanni: nasce a San Giovanni Rotondo, in Provincia di Foggia nel 1981, vive a Fano, nelle Marche. Laureato in Giurisprudenza, è avvocato e docente universitario. Ha al suo attivo più pubblicazioni.



Pietro Pisano: nasce ad Ascoli Piceno nel 1979. Si è laureato in lettere moderne nell’anno 2011/2012 con una tesi sul romanzo di Rilke,” I Quaderni di Malte Laurids Brigge”. Ha al suo attivo alcune pubblicazioni.



SEZIONE B - INSIEME DI POESIE



Massimo Autieri: nato a Ischia nel 1960. Dopo la maturità classica si forma con gli studi di Fisica e Informatica. Inizia a scrivere all’età di 10 anni, e dal 1987 iniziano ad arrivare i Premi ed i riconoscimenti, tra i quali il Leopardi ed il Montale. Nel 2016 ottiene il primo Premio al Festival Letterario “Canzo Racconta” del Triangolo Lariano, giudicato da Maurizio Cucchi. Al suo attivo diversi romanzi e raccolte poetiche pubblicate. L’ultima pubblicazione “Questo silenzio così dirompente e fragile”, 2017, con prefazione di Maurizio Cucchi.



Claudia Piccinino: nata a Lecce, attualmente vive e insegna in Emilia Romagna. Presente in varie antologie, anche all'estero (India, Malesia, Singapore, Turchia, Usa, Polonia, Cina). E’ membro di giuria in numerosi premi letterari nazionali e internazionali. È Direttore per l’Europa del Word Festival Poetry; ambasciatrice culturale di Istanbul Sanat Art Association; membro della consulta immigrazione italiani all’estero per AIM.



Debora Di Carlo: nata nel 1993 a Torino, dove ha frequentato il Liceo Classico Massimo D'Azeglio. Nel 2019 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino, sognando di diventare Neuropsichiatra infantile. Abita in una piccola città nella periferia metropolitana e coltiva fin dall’adolescenza la passione per la poesia e la scrittura.



Mara Pardini: nata Sanremo nel 1978. Laureata in lettere moderne all'Università di Genova con la tesi "Montale critico e la poesia italiana del Novecento". E’ giornalista pubblicista e da anni cura la comunicazione istituzionale del Comune di Sanremo. Ha scritto articoli e saggi per diverse riviste culturali, tra le quasi si ricordano le importanti "Resine" e "Stilos". Attualmente ha una rubrica dal titolo "Buona Lettura" su "La poesia e lo spirito". Ha curato il numero monografico della "Riviera Ligure" (Fondazione Mario Novaro) dedicato a Francesco Pastonchi, ha collaborato alla cura della mostra "Lalla Romano fra scrittura e immagini della Liguria".



PREMIO SPECIALE ASSOLUTO UNDER 25.



Ckiamaka Sandra Madu - Ha 22 anni, vive a Milano, origine nigeriana. Studentessa universitaria in Lingue e Letterature Straniere.



GRAN PREMIO DELLA GIURIA



Sezione A: Raffaella Massari (Puglia) Titolo del testo: "Un coro greco"

Sezione B: Adriana Tasin (Trentino - Alto Adige) Titolo Insieme Poesie: "Sciame di parole"



Miglior Autrice Straniera Sezione B - Sofiya Chaykovska (Ucraina)

Miglior Autore Straniero Sezione B - Ibraim Dzemail-Skarabeys (Macedonia)

Miglior Autrice Straniera Sezione A Tarana Turan Rahimli (Azerbaijan)

Miglior Autore Straniero Sezione A Raed Anis Al-Jishi (Arabia Saudita)



Miglior Autore Italiano Residente Estero Sezione A: Marco Perna (Francia)

Miglior Autore Italiano Residente Estero Sezione A: Marcello Garibbo (Germania) Miglior Autrice Italiana Residente Estero Sezione B: Luciana Zollo (Argentina)

Miglior Autore Italiano Residente Estero Sezione B: Alessandro Gianetti (Spagna)



Migliore Autore Under 25 Sezione A Federico Ghiglione

Miglior Autrice. Under 25 Sez A Alessandra Familari

Miglior Autrice Under 25 Sez B Angela Bresciani

Miglior Aurore Uunder 25 Sez B Lorenzo Pataro

Miglior Autrice Under 21 Sezione B Emanuele Ciavarella

Miglior Autore Under 21 Sezione B Sara Daniello

Miglior Autrice Under 21 Sezione A Camilla Tibaldo

Miglior Autore Under 21 Sezione A Pietro Buoso

Miglior Autrice Ligure Sezione B Laura Gemma Lobascio

Migliore Autore Ligure Sezione B Gianmarco Parodi



Miglior Autore Ligure Sezione A Davide Caputa

Miglior Autrice Ligure Sezione A Loriana D’ari

Miglior Autore Ligure Under 30 Sezione B Gianluca Pisani

Miglior Autrice Ligure Under 30 Sezione B Sara Pellegrini

Miglior Autore Ligure Under 30 Sezione A Christian Cavagna

Miglior Autrice Ligure Under 30 Sezione A Claudia Granato



Miglior Autore Under 18 Matteo Milano

Miglior Autrice Under 18 Cristina Benavides

Miglior Autore Provincia Imperia Sezione B Cristian Ponsillo

Miglior Autrice Provincia Imperia Sezione B Barbara Panelli

Miglior Autrice Provincia Imperia Sezione A Dalia Lottero

Miglior Autore Provincia Imperia Sezione A Antonio Nepita



Premi Speciali Assoluti

Amel Aloui (UNDER 25)

Asia Venuto (UNDER 25)

Bettina Belli Sezione B

Chiara Sardella (UNDER 18)

Ckiamaka Sandra Madu (UNDER 25)

Daniela Sala Sezione A

Elena Cardona (UNDER 25)

Elisabetta Sancino Sezione B

Giancarlo Boldrini Sezione B

Giuseppe Zangari (UNDER 25)

Klaudio Findiku (UNDER 25)

Lidia Chiarelli Sezione A

Luca Cofano (UNDER 21)

Luisella Bachini Sezione B

Marco Polli Sezione A

Monica Biaggini Sezione A

Monica Vincenzi Sezione B

Nicoletta De Lellis (UNDER 25)

Rossana Pavone Sezione B

Simona Giorgi Sezione A