Il Comune di Sanremo al lavoro per impiegare i beneficiari di Reddito di Cittadinanza nei servizi socialmente utili

In tutta Italia le amministrazioni locali sono al lavoro per studiare le procedure per impiegare i beneficiari di Reddito di Cittadinanza nei servizi socialmente utili previsti dalla legge. Qualche Comune ha già proposto di impiegarli nella pulizia delle strade (per esempio Badalucco).

E a Sanremo? Gli uffici di Palazzo Bellevue stanno lavorando proprio in questi giorni per studiare le carte necessarie a stilare la ‘rosa’ dei lavoratori che dovranno mettere a disposizione da 8 a 16 ore alla settimana. “Si è sbloccata da poco la modalità per operare nella pratica, proprio qualche giorno fa ci siamo riuniti con i tecnici dei vari settori per definire le persone da impiegare e le diverse tipologie di lavori. In parte arriveranno dai Servizi Sociali e in parte dal Centro per l’Impiego” spiega ai nostri microfoni l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri.

Quali i tempi? “Spero ci sia qualche novità per la prossima settimana” risponde l’assessore.