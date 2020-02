Anche Carpisa cade nel tranello: la pubblicità del negozio di Sanremo ha la foto di...Mentone

Anche l'ufficio marketing di Carpisa è cauto nel tranello della foto sbagliata. Dopo Matteo Salvini ecco un altro clamoroso errore nella promozione della nostra città.

Su Instagram la pubblicità della riapertura del negozio di via Matteotti vede sullo sfondo l'ormai tradizionale foto di...Mentone. Il tutto, lo ripetiamo, è imputabile a un errore di archiviazione di una foto di Mentone in uno dei molti database di foto generiche ai quali molti uffici marketing si affidano. E, ancora oggi, pare che l'errore non sia stato corretto.