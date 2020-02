Sanremo: il nostro lettore Paolo segnala un tombino guasto in via Hope (Foto)

Alla nostra redazione arriva la segnalazione del lettore Paolo Sibona che lamenta la presenza di un tombino guasto in via Hope, all'altezza dei civici 21-23.

“È presente una perdita di acqua e liquami maleodoranti da un tombino guasto tale da essere considerata ormai una fogna a cielo aperto - scrive Paolo Sibona - i liquami sono abbondanti e inquinano le aree circostanti, sono un pericolo per la salute. L’aria circostante è irrespirabile. È già stato segnalato da vari cittadini senza che sia stato fatto alcun intervento. Come è possibile che non ci sia un controllo e un intervento? Nel 2020 a Sanremo dobbiamo avere una fogna a cielo aperto senza nessun intervento?”.