Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare: con i mezzi Lions visite mediche gratuite

Il Lions ed il Leo Club Diano Marina saranno presenti nei giorni 1 e 2 febbraio, con il mezzo polifunzionale del Distretto Ia3, in Piazza Magnolie a San Bartolomeo al Mare in occasione della Fiera della Candelora. Saranno effettuate visite gratuite tese all’individuazione di alcune patologie, secondo il seguente programma:

sabato 1 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 sarà effettuato l’esame EcoDoppler della biforcazione carotidea in collaborazione con il dott. Mannari. Nel pomeriggio sarà effettuato uno screening della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma in collaborazione con il dott. Quilici;



domenica 2 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12 il dott. Dematheis procederà al controllo della glicemia e del colesterolo a digiuno. Nel pomeriggio sempre il dott. Dematheis procederà al controllo della glicemia postprandiale e alla misurazione della pressione arteriosa.



"Mettere a disposizione degli altri competenze professionali è uno dei più nobili scopi del lionismo. Se poi le competenze sono di natura medico-sanitaria e le stesse sono supportate da adeguate apparecchiature diagnostiche l’iniziativa del Lions e del Leo Club Diano Marina si tramuta in servizio utilissimo alla collettività. I soci del sodalizio sono sempre pronti a scendere in piazza per andare incontro ai bisogni del territorio nel segno del motto del Lions Club International: We Serve" - commentano dai Lions.