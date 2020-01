Taggia: giovedì prossimo consiglio comunale straordinario, sono 6 i punti all'ordine del giorno

L'amministrazione di Taggia ha convocato per giovedì prossimo, alle 18.30, un consiglio comunale straordinario.

Ecco i 6 punti all'ordine del giorno:



1. PRESA D'ATTO VERBALI SEDUTA PRECEDENTE



2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO



3. MOZIONE CONSIGLIARE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE NAPOLI LUCA SULLA RIFORMA DELLA LEGGE SUI SERVIZI DI AMBULANZA E DI TRASPORTO DEI PAZIENTI E LA DETERMINAZIONE N. 473 DEL 18.12.2019 DI ALISA



4. EVENTI METEO DEL 20.12.2019 - VERBALI DI SOMMA URGENZA N.1 E 2 DEL 2019 PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO A SEGUITO DELLA PIENA DEL RIO REGIANCO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO OXENTINA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL DEFLUSSO E DEL RIPRISTINO DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ BEUSI: APPROVAZIONE E CONTESTUALE RATIFICA DELLA 1° VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5/2020



5. EVENTO METEO DEL 20.12.2019 - VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ’ DI ACCESSO ALLA REGIONE BRUXÀ’ IN SPONDA SX DEL TORRENTE ARGENTINA A SEGUITO DEL CROLLO DELLA VIABILITÀ’ POSTA IN ARGINE DEL TORRENTE MEDESIMO - RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA URGENZA CON LE MODALITÀ’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO



6. ADESIONE ALL'INIZIATIVA DELLA COLDIRETTI DI IMPERIA IN MERITO AL PIANO STRAORDINARIO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA